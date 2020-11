Tips para lidiar con los celos cuando entras al poliamor

Romper la mononorma no es algo fácil: requiere esfuerzo y responsabilidad. Una de las cosas más difíciles es lidiar con los celos, que el amor romántico nos ha enseñado como correctos o normales.

Entablar relaciones sexo-afectivas con varias personas no es una cosa fácil, y pretender que no existan celos en el primer intento de relación poliamorosa no es realista.

Lo cierto es que vivir en sociedades donde se nos enseña que la única forma de amar es bajo la exclusividad provoca que los celos sean uno de los obstáculos más difíciles de afrontar, pero no te preocupes. En esta nota te damos algunos tips para alivianar el proceso de ruptura con la mononorma.

Míralo como un proceso

Romper con los celos no es algo que se haga de la noche a la mañana. En la mayoría de los casos requiere mucho trabajo, información e introspección constante. Así que llévatelo con calma: no desistas.

Lee: Series y películas sobre poliamor en Netflix

Recuerda informarte constantemente: escucha las experiencias y consejos de poliamorosos y poliamorosas que se encuentran en internet. Mientras más información sobre los beneficios de romper con el amor romántico y la mononorma tengas, más fácil será asimilarlo.

Tener asistencia de una o un terapeuta especializado en relaciones sexo-afectivas también es una buena idea. Los conflictos aparecerán tarde o temprano, sobre todo, si tú y tu pareja están en el proceso de abrir la relación. Tener acompañamiento y apoyo emocional siempre ayudará.

Identifica las cosas que te provocan celos

Para lidiar con los celos es importantísimo que, en lugar de intentar esconder tus emociones, identifiques las cosas que los provocan. Reflexionar sobre ello y llegar al fondo del asunto te ayudará a convertir las emociones negativas en aprendizaje.

Lee: El "poliamor", ¿qué es, cómo practicarlo y cómo saber si es para mí?

Una vez que identificamos el origen de los celos podemos actuar para mitigarlos. Generalmente, son provocados por inseguridades nuestras o la perspectiva de pertenencia que tenemos sobre el amor. No te preocupes: recuerda que siempre puedes seguir trabajando en ello.

Hablar con la verdad y establecer límites

Ser sincera o sincero es una regla, por respeto a tus parejas y por respeto a tu persona. Establecer acuerdos y límites claros en tus relaciones será fundamental para sentirte con mayor seguridad.

Hablar con la verdad creará un ambiente de confianza con tus parejas. Expresar tus emociones y las cosas que te provocan celos será clave para actuar juntos contra ellos.

No hay una guía rápida

via GIPHY

Lee: ¡Friló! interacción digital de amor libre en pandemia

Lamentablemente no existe una guía rápida o manual para quitarte de encima los celos y las creencias instauradas de la monogamia obligatoria. El proceso depende de cada persona. Ser paciente, comprenderte a ti misma y a tus parejas ayudarán a crear un ambiente sano.

Entrar en grupos de Facebook o seguir cuentas de información sobre poliamor puede ayudarte a saber a dónde recurrir por consejos, recomendaciones y apoyo. Como tú hay muchas personas que están insertándose en el mundo del poliamor y muchos otros que ya tienen experiencia en el asunto.