¡Friló! interacción digital de amor libre en pandemia

Para Eliana, administradora del grupo de Facebook ¡Friló!, el poliamor es "poder hacerse cargo de que una sola persona no te complementa en todo, ya sea de forma sexual o afectiva. Partiendo de ese punto, uno se puede llegar a relacionar de forma honesta con varias personas"

Ante el distanciamiento social y el confinamiento, las parejas han encontrado en la tecnología una herramienta para mantenerse en contacto, y los solteros han utilizado el internet a su favor, incluso ha surgido el término "ligue de pandemia", que muchas veces se refiere a personas que se relacionan a través de redes digitales.

Según datos publicados por El País, las aplicaciones de ligue han aumentado su uso durante la pandemia. Tinder, por ejemplo, ha registrado un 25% más de conversaciones diarias, y FaceDate ha notado un incremento en la actividad de más de 35%. Sin embargo, las aplicaciones no son las únicas formas de interactuar con otros sobre temas relacionados a lo sexual y amoroso.

¡Friló! grupo de amorlibrenses

En redes sociales como Facebook, existen grupos donde personas con afinidades respecto a sus creencias del amor se reúnen e interactúan. Este es el caso de ¡Friló!, un grupo de Facebook creado a partir de la fan page Amor Libre y Memes. Según Eliana, una de las administradoras, el grupo se ha vuelto especialmente importante en estos tiempos:

"El covid 19 redujo los encuentros físicos, mucha gente se vuelca al grupo para pedir consejos, ser escuchada o simplemente recibir un poco de todo este amor que desborda por aquí"

Respecto a lo mismo, Javier Sanluis, quien también es administrador, cuenta que por la pandemia el grupo también recibió muchos nuevos usuarios. "Al rededor de 30 solicitudes por día durante el confinamiento" afirmó. Javier llegó al grupo tras conocer al fundador Alan Mayerna y comenzó a crear contenido para la página Amor Libre y Memes.

Lunes de personalidad y martes de beboteo

El objetivo del grupo es tener un espacio de socialización para personas que practican o se interesan por la no-monogamia. Al respecto, Javier dice que

"en resumidas cuentas; el objetivo es tener un espacio de socialización para gente no monógama de toda Latinoamérica. Cada día hay una dinámica diferente, desde el martes de beboteo (compartir fotos eróticas sin llegar a ser XXX), hasta debates y arte".

La actividad del grupo se divide por días. Los lunes son de personalidad, los martes de beboteo, miércoles de arte, jueves de debate, viernes de selfie y los fines de semana el tema es libre. Así, los participantes pueden presentarse, dejar dudas y debatir, compartir expresiones artísticas propias o externas, compartir experiencias, fotografías y consejos.

Carlos, quien es moderador del grupo, afirma que la dinámica se nutre mucho a partir de detonantes que los mismos miembros ponen en el grupo.

"La dinámica principalmente es la socialización; pasa mucho por subir algunas fotos, generar un disparador de conversaciones, ya sea con alguna nota, y a partir de ese disparador generar lazos virtuales con alguien. Eso es lo que yo observo: mucho mostrar cómo uno es para después generar lazos con otros".

La importancia del grupo, en palabras de sus administradores, reside en ser un espacio de socialización para compartir información y experiencias, incluso para aquellos que apenas están entrando en el mundo de la no-monogamia. Al respecto Carlos dijo:

"La mayor importancia del grupo en facebook está en que es una buena puerta de entrada para gente que no sabe nada sobre poliamor, sobre amor libre, sobre las dinámicas y que quiere conocer tanto a gente que le curte esa movida [...] uno está educado para relacionarse de forma monogámica, y al dejar de lado la monogamia, se encuentra sin referentes sobre la no monogamia. Creo que mucha gente se acerca al grupo por eso, y el grupo aporta mucho en ese sentido".

Eliana, quién se inició en el poliamor hace un año, cuenta que no ha conectado personalmente con gente del grupo; por ahora, solo tiene vínculos virtuales, debido a la pandemia. Por su parte, Javier dijo: "He conocido personas interesantes de México y otros países, pero hasta ahora no las he considerado lo que propiamente se conoce como vínculo".

Algunos consejos para dejar la monogamia

Dejar de lado la monogamia puede ser un paso difícil si no se cuenta con información o referencia de estructuras relacionales diferentes a la monogamia; por ello, aquí te dejamos algunos consejos de los administradores del grupo ¡Friló!









Javier:

"En primera que sepan autoanalizarse, a poner límites y, sobre todo, a negociar, porque esto nunca es un tema unilateral ni unidimensional. Es muy complejo afrontar la otredad del otro, porque sea como sea la relación, siempre estás interactuando con una persona que tiene ideas preestablecidas sobre el sexo y las relaciones, y por si fuera poco, también su idea del poliamor o amor libre puede ser distinta a la propia. No acepten cosas que realmente no quieran en su vida, pero tampoco se dejen mangonear ni reprimir por cosas que realmente le pertenecen a otra persona. Tomen terapia también si está en sus posibilidades."









Eliana: