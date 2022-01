"Te pido jefe de cártel que nos dejes buscar a nuestros hijos": madre buscadora

Susy Flores Armenta, madre buscadora de Sonora, suplica a los jefes de cárteles del estado le permitan encontrar a sus hijos, en un video publicado en Twitter señaló que no busca justicia ni culpables, sólo encontrarlos.

Flores Armenta ha sido desplazada de Sonora por amenazas, lo que le impide seguir buscando a sus hijos y el de otras madres. Actualmente está protegida por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, el tener que mover el estado por protección se siente imposibilitada de seguir con su búsqueda.

Susy Flores le pide a Salazar y Carlos Quintero, jefes de los cárteles, que no las maten, que no las desaparezcan y les permitan seguir buscando a sus hijos, "no buscamos culpables ni justicia si sólo traerlos a casa", apuntó.

NECESIDAD DE FORMAR UN COLECTIVO

En un video difundido en Twitter, Susy Flores Armenta dice que se vio en la necesidad de crear un colectivo después de ver la cantidad de madres que también están buscando a sus hijos.

"Salí a los campos con pico y pala a buscar a mi hijo, en el camino encontré a tantos desaparecidos por lo cual, tanta lucha que hice, tantas personas que hemos encontrado es que he sido amenazada y desplazada en el estado de Sonora".

Susy Flores busca a dos de sus hijos desaparecidos, el primero en 2015 en Mochis Sinaloa y el segundo en Valle de Kino Sonora en el año 2019.

DESAPARICIONES EN SONORA

De acuerdo a los datos del RNPDNO del periodo 1974-Jun 2021 en Sonora se contabilizaron 4,161 personas desaparecidas o no localizadas. De esa cifra, el 99.69 por ciento se trata de personas desaparecidas (4,148), mientras que el 0.31 por ciento se refiere a personas no localizadas (13).

La Secretaría de Gobernación informó que existen en nuestro país 52 mil cuerpos de personas sin identificar en fosas comunes y que hay más de 90% de impunidad en homicidios dolosos cometidos contra periodistas.

De acuerdo a cifras oficiales con un subregistro no cuantificado, hay casi 100.000 personas desaparecidas o no localizadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda de México, que lleva la contabilización desde 1964.

Con información de Billie Parker