Señalan reducción de presupuesto a programas sustantivos del anexo 13

El anexo 13 corresponde a las erogaciones para la Igualdad entre hombres y mujeres, donde se instalan los Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género (PPPG). A pesar de que existe un aumento en el monto total destinado a este anexo en comparación al Paquete Económico 2021, la diputada Martha Tagle señaló una reducción de presupuesto en los programas sustantivos

"Para que vayan echando un ojo al #Anexo13 del #PPEF2022 y no se vayan con la finta de que aumenta el monto total. Se incluyen los programas insignia que no tienen que ver con brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, y se disminuyen los sustantivos", dijo Martha Tagle en Twitter.

"Aun no entro a revisar a detalle porque apenas llegó ayer" dijo la diputada Martha Tagle en entrevista para La Cadera de Eva. "De entrada no veo el presupuesto de escuelas de tiempo completo en educación, que ya en la legislatura pasada se había disminuido a la mitad. En este año no veo el de escuelas de tiempo completo y es un tema fundamental ahora que está la pandemia y el regreso a clases escalonado", agregó la diputada.

Tagle enfatizó que muchas mujeres a raíz de la pandemia perdieron sus empleos e ingresos, por lo que con la reincorporación al trabajo es fundamental garantizar la posibilidad de las escuelas de tiempo completo con las condiciones que permita la pandemia.

"Otro tema que me preocupa porque viene en la misma cantidad es el del programa de apoyo para las madres trabajadoras, que es el que sustituyó a las guarderías" dijo Martha Tagle.

La diputada aseguró que este presupuesto no ha tenido aumentos prácticamente desde que inició la administración, "se desaparecieron las guarderías, se quedó ese presupuesto para hacerlo un programa de apoyo directo a las mujeres, pero no ha aumentado aunque las mujeres están enfrentando la situación de pandemia", señaló.

Martha Tagle enfatizó que el ramo de salud siempre tiene pequeñas disminuciones, especialmente en materia de salud sexual y reproductiva. "Pareciera que la salud de las mujeres no importa, es un presupuesto que ha venido a la baja desde hace mucho tiempo y esto afecta directamentamente la condición de salud de las mujeres", enfatizó.

También, la diputada de Movimiento Ciudadano dijo que sí se ven aumentos en programas que no estaban contemplados anteriormente o que cambiaron de nombre. "Habrá que ver en qué consisten, pero tampoco me parece que tengan una perspectiva de género, es decir, los ponen ahí porque se los dan a mujeres y eso no significa que resuelvan la situación de las mujeres", señaló.

Según la información proporcionada por Martha Tagle, el presupuesto que más aumenta es el de las adultas mayores en el anexo 13, pero esto se debe al compromiso que hizo el Presidente para aumentar las cantidades del programa y el número de personas.

"Se le da de manera indistinta de hombres a mujeres y las condiciones en que las mujeres llegan a la edad adulta son diferentes a las de los hombres", dijo la diputada. "Un programa como el de Adultos Mayores no resuelve los problemas que tienen las adultas mayores, no podríamos pensar que es un programa para disminuir brechas de género entre hombres y mujeres. Es un programa que es para hombres y mujeres, pero como le van a dar esto a mujeres lo meten ahí como si eso fuera de género y no es lo mismo", agregó.

Paquete económico 2021 ¿y las mujeres?

Esta no es la primera vez que las legisladoras y mujeres feministas señalan reducciones en presupuestos en programas dedicados a la igualdad de género. El año pasado, tras la entrega del paquete económico 2021, la organización Nosotras Tenemos Otros Datos señaló que el Anexo 13 dejaba de lado programas fundamentales para la igualdad de género, y por el contrario, aumentaban programas gubernamentales como las pensiones a adultos mayores, que no son programas que busquen erradicar las brechas entre hombres y mujeres.

¿Qué es el paquete económico y el anexo 13?

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), Paquete Económico es el término que se utiliza en México para describir al conjunto de proyectos legislativos que presenta el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, cada año fiscal, para su análisis y aprobación.

Por su parte, el Anexo 13 contiene las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, creado desde 2008. Este anexo comprende los Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género (PPPG), que son aquellos que distinguen de manera diferenciada las necesidades de mujeres y hombres. Esto se ve reflejado en la distribución de los recursos públicos.

Los PPPG son una herramienta fundamental que garantiza políticas publicas en favor de las mujerespara garantizar la accesibilidad a sus derechos humanos, bajo los principios de igualdad y no discriminación.





