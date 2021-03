"Se suicidó", la respuesta de las autoridades ante los feminicidos

Brenda había salido a una reunión con su hermana menor. Su madre no sabía que al lugar habían asistido sus agresores. Al salir de la fiesta, recordó que había olvidado su sudadera, regresó, y ya no volvió a salir. Su hermana menor tuvo que llegar sola a la casa.

Brenda Hernández Escobedo de 16 años ya se estaba preparando para el 8 de marzo del 2020. Su cuerpo fue encontrado el 3 de febrero de ese año en una avenida, frente a una universidad, a una hora del lugar donde fue la reunión. Las autoridades de Tulancingo, Hidalgo dicen que se suicidó o la atropellaron.

Nora, la madre de Brenda, no cree la versión de la fiscalía. Si se suicidó, "¿cómo llegó al lugar y por qué caminar tanto?". Si la atropellaron "¿por qué su cuerpo estaría desmembrado?", son algunas de las preguntas que surgen ante el caso de la menor. "Mi hija no se suicidó", señala la madre.

El caso de Marilyn

El caso de Brenda no es el único, a este se suma el de Marilyn en Mérida, Yucatán. La encontraron colgada, se había usado la hamaca para amarrarla. Su prima, Ciin Irigoyen ha denunciado en su cuenta de Twitter el hecho.

"Espero que no queden dudas que Marilyn no se suicidó", dice en uno de ellos. Marilyn no sólo era la prima de Cinn, era su hermana. Tenían planes para salir el día que encontraron su cuerpo. Marilyn ya estaba haciendo planes para su cumpleaños.

"Ella no tenía en mente hacer eso, estaba haciendo planes para su cumpleaños el 7 de marzo, estaba contenta y feliz. Era muy alegre y llena de vida", dijo en una entrevista para La Silla Rota.

Marilyn tenía artritis, a veces no podía hacer cosas cotidianas como tomar un vaso de agua. Estaba medicada, "¿cómo pudo haber amarrado una hamaca?", expresa su prima en la cuenta de Twitter.

Ella era la contadora Marilyn Mena Irigoyen. Tenía 33 años, fue silenciada el 6/02/21, por quien era su pareja Ricardo P.A. Dicho individuo estuvo con ella todo el día del 5/02 por la noche de ese día los escucharon discutir y desde ahí no se supo más de ella. pic.twitter.com/TAMNVvyAGW — Ciin Irigoyen (@lunithap) March 11, 2021

Los sospechosos

A la reunión de Brenda, donde asistieron menores de edad, también estuvieron los jóvenes que abusaron de ella sexualmente. Nora se enteró de lo que le pasó a su hija después de su muerte. Le contó una de las amigas de su hija.

"Ella tenía un novio. La decepcionó. Lloró mucho un día, lloró demasiado", dijo Nora para La Cadera de Eva.

Brenda había quedado de verse con unos amigos en la colonia Argentina en Tulancingo, Hidalgo. No sabía lo que iba a sucederle. "Eran sus amigos", dice la madre.

Brenda tenía 16 años cuando fue asesinada

Después de un año del asesinato de Brenda, en el que la policía se empeña en decir que se suicidó o la atropellaron, su expediente está vacío.

En el caso de Marilyn, ella ya pensaba terminar su relación con Ricardo, hermano del senador Raúl Paz del PAN. Se sospecha que fue el autor intelectual del crimen.

Marilyn vivió años de maltrato psicológico y emocional junto a Ricardo P.A. Existen testigos y evidencia de conversaciones entre la pareja, donde se confirma el estrés y violencia a la que fue sometida.

A él fue al último que vieron entrar a su departamento, el 5 de febrero 2021, los vecinos dijeron que los escucharon discutir fuerte. Días después, su entonces pareja, Ricardo P.A. regresó y preguntó si había ido una ambulancia. "Por qué tenía que haber ido una ambulancia", se pregunta su prima.

Las autoridades del gobierno de Yucatán no les permitieron leer el expediente y les dijeron que el departamento estaría resguardado por un lapso de seis a un año.

¿Por qué señalar que ellas se suicidaron?

"El argumentar que las víctimas se suicidaron cuando hay un cuerpo desmembrado o con marcas de violencia es una aberración", dice María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Señalar desde el inicio de que las víctimas se suicidaron, cuando los cuerpos tienen un nivel de lesiones, es no seguir el protocolo. "Es importante que los peritajes describan cómo se encuentran las lesiones, si se cometieron antes de que fueron asesinadas o después, todo tiene que ser muy claro. Es importante conocer el nivel de tortura que vivió la víctima porque esto puede incrementar la pena", señala la directora del OCNF.

"Las autoridades se empeñan en sostener su hipótesis de que se suicidaron, en lugar de iniciar la investigación como un caso de feminicido", dice María de la Luz, quien explica que después, en la investigación, las autoridades se empeñan en sostener su versión. Incluso realizan la necropsia psicológica, en la que se dedican a conocer el estado emocional de la víctima, a través de entrevistas con su círculo cercano., "ahí si le dedican todo el tiempo", dice Estrada.

Por lo regular, son las parejas quienes comenten los feminicidos, señaló María de La Luz. Los datos también lo demuestran, dos de cada tres se producen en contextos de relaciones de pareja o ex pareja, con excepción de los países del Norte de Centroamérica, señala el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

Sin embargo, sabiendo esta información, las autoridades toman a las parejas, que probablemente son los victimarios, como testigos. Las autoridades creen su versión y comienzan a investigar desde ahí, como fue el caso del "Mata novias" quien alteraba la escena del crimen para disfrazarla de suicidio.

Estrada cuenta el caso de la madre de Campira Lisandra Camorlinga Alanís, expareja de Jorge, el "Mata novias", quien no se creyó la versión del suicidio, y pidió que se investigara.

Familias son clave para la investigación de feminicidios

El empeño de las familias en pedir que se investigue ha sido clave para no dejar pasar estas muertes impunes, comparte María de la Luz, directora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, organización que se ha encargado en acompañar a diversas familias. Entre ellas a Araceli Orozco, madre de Lesby, a quien también le querían hacer creer que se había suicidado.

"Es importante que las familias se involucren, que manden a hacer peritajes. Muchas veces las autoridades no van al lugar, se quedan con la versión de que se colgaron, cuando conoces el espacio donde murió la persona, no hay pruebas para que así haya sido", dice la experta.

Hay dos probables motivos por los que las autoridades se empeñan en decir que se suicidaron, de acuerdo con María de la Luz Estrada: "por qué conocen al agresor y la segunda por qué no tienen los recursos para investigar".