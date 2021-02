Marilyn: fiscalía dice que se suicidó; su familia acusa feminicidio

Fuimos a averiguar con los vecinos y nos dijeron que Ricardo fue el domingo por la mañana a verla y al no tener respuesta brincó la barda y habló a su departamento. Lo sospechoso es que también les preguntó a los vecinos de al lado si no llegó una ambulancia. A mi parecer me suena a que, si discutieron viernes y estuvieron en contacto el sábado, tal vez hubo un antecedente de que ella tomaría esa decisión y él ya sabía, ¿si la quería, porque no le avisó a la familia?", lamentó su hermano Pedro