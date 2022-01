¿Por qué los académicos se "venden" mejor que las académicas?

La segunda es que para hacerlo es necesario "irrumpir en un espacio público que históricamente ha sido masculino, que en muchas ocasiones no deja de ser un terreno hostil con unas lógicas y unas prácticas con las que no nos sentimos del todo identificadas (competitividad agresiva, ego desmedido, seguridad fingida, incapacidad de reconocer los miedos o las dudas, etc) que caracterizan tanto el espacio público, como el universo académico." dijo la portavoz de Académicas Desvergonzadas para un artículo del medio S Moda.