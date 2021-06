Picasso fue "un maltratador", acusan estudiantes de arte

La artista Maria Llopis y sus alumnas de la Escola Masana entraron al museo de Picasso en Barcelona, con playeras donde lo denunciaron como maltratador.

Las alumnas portaron camisetas dentro del museo con los lemas: "Picasso maltratador", Picasso Barba Azul", "Picasso la sombra de Dora Maar" o "Picasso es Antonio David Flores"

En la protesta artístíca, las alumnas y la profesora tomaron fotografías y las subieron a su cuenta de Instagram. Le cerraron su cuenta a la profesora y artista Maria Llopis.

"Queremos reivindicar el papel de las artistas que han pasado a la historia del arte como ´mujeres de´ Picasso. La mayoría de ellas eran artistas cuyas carreras se vieron truncadas al conocer al pintor. Picasso interpretó el papel de Barba Azul fagocitando la potencia creativa de cada una de ellas", dijo Llopis.

María Llopis ha organizado esto para su final del curso arte y feminismo. Ha entrado en el museo Picasso con sus alumnes vestides así. Dora Maar fue una de las parejas de Picasso, maltratada como el resto de ellas, todas ellas artistas que dejaron de producir al estar con él. pic.twitter.com/wAh2hP44XJ — La Desperdiciada (@UveDeSolanas) May 30, 2021

Llopis señala que se debe contar toda la historia, no busca que se cierre el museo: "Soy una gran defensora de separar la obra del artista... sí, pero con todos los datos. [...] también era un maltratador y eso hay que decirlo.", afirma.

MALTRATO A MUJERES

'La mujer que llora', retrato hecho por Picasso de Dora Maar

La escritora Virginie Despentes ha hablado de una carta de ruptura entre Picasso y Artaud, una mujer a la que decía amar, decía algo así:

"Necesito una mujer que sea únicamente mía y que pueda encontrar en casa en todo momento. [...]. Por la noche, no puedo volver a una habitación solo, sin que ningún servicio de la vida me sea accesible"...

Sigue, "Ni siquiera es necesario que esa mujer sea muy guapa, tampoco quiero que tenga una inteligencia excesiva, ni que reflexione demasiado. Basta con que esté atada a mí".

De hecho, en sus obras Picasso las retrata como mujeres sufrientes o deformadas según se iba deteriorando la relación.

"Para mí, Dora Maar era una mujer que lloraba. Durante años la pinté en formas torturadas, no por sadismo ni porque me diera placer. Solo podía seguir la visión que se me imponía. Esa era la profunda realidad de Dora", y aseguró que "las mujeres son máquinas de sufrir".

VIOLENCIA FÍSICA

La historiadora Victoria Combalía, autora de una biografía sobre Dora Maar, con la que tuvo largas conversaciones, explica que sin duda Picasso fue un maltratador psicológico y en su libro hay mil ejemplos, pero dice que testimonios de violencia física tienen sólo uno a través de Victor Brauner, que describe a Dora Maar con un ojo morado y ella dice que ha sido "por una riña con su padre... a los treinta y pico años. Podemos inferir que la pegaba, es plausible que la pegara y a muchas otras de sus mujeres".

La intención de Maria Llopis fue mostrar completa la historia, Picasso, Artud y otros artistas fueron maltratadores en su vida privada e impidieron que florecieran las mujeres que les rodeban, la historia se debe contar completa.