Novio la corta porque puede conseguir alguien más bonita; ahora ella es modelo

Lo que vivió Kim Decker fue violencia dentro de su relación, ya que su entonces pareja le dijo que podía conseguirse a alguien más bonita.

En su cuenta de redes sociales, la ahora modelo alemana cuenta su caso.

Tras la ruptura con su novio @kim.decker como se hace llamar en TikTok ahora es modelo.

Lee: Viral: Pareja de lesbianas descubren que podrían ser hermanas

¿Les ha pasado? Cuando un ex las hace sentir feas o no bonitas. No es por ahí, ya lo dijo en su momento la influencer Priscy Escoto, quien cachó a su novio siéndole infiel.

DATE CUENTA AMIX SI ESTÁS EN UNA RELACIÓN TÓXICA

Si tu pareja te hace sentir insegura, es una forma de violencia psicóloga. No debes aceptarla, de acuerdo con expertos en psicología.

De acuerdo con la Fundación Ana Bella muchos jóvenes han normalizado las relaciones tóxicas, por lo que ha tratado de enfatizar que "el abuso no es amor".

Incluso, hay mujeres a las que les cuesta trabajo identificar que están viviendo algún tipo de violencia, por lo que es importante ir acompañada del feminismo, según la organización.

Lee: El verdadero motivo por el que una mujer se casó con un muñeco de trapo

Una de las opciones sería revisar el violentómetro para identificar si estamos viviendo alguna situación violenta.