La influencer Prycsy Escoto sale de relación tóxica, exhibe que le fueron infiel

Priscy Escoto exhibió en redes sociales la infidelidad de su novio quien se aferra a decir "que no la besó", a la chica con quien le fue infiel, pese a que la influencer tiene videos que evidencian lo contrario.

Escoto es una influencer conocida en TikTok e Instagram por mostrar bolsas de más de 100 mil pesos, enseña a sus seguidores la mejor forma de acceder a ellas y no ser víctimas del fraude.

Priscy Escoto se volvió tendencia en Twitter por expresar en su cuenta la infidelidad de su expareja.

Incluso nos deja ver varias red flags que dejó pasar en la relación e invita a sus seguidoras a terminar sus noviazgos si viven algo parecida a ella.

Aquí algunas de las red flags que comparte la influencer:

1, No la hacía sentir cómoda con ella misma ni bonita.

2, Le decía que nadie se iba a fijar en ella.

3. Se ponía mala copa

4, Le mentía, le dijo que no la besó y si besó a la chica del video

5, Había una codependencia. Priscy Escoto dijo que le costó trabajo salir de la relación.

6, Le sacaba lo peor de ella misma.

Priscy Escoto dice que no quiere aparentar la perfección por ello mismo expone sus vulnerabilidad con sus seguidores.

Pese a todos los ideales del amor romántico, Priscy Escoto logró salir de la relación.

"Me duele más lo poco que me quise y seguir ahí. Me vía formando una familia con él. El tiempo perdido me duele más".

Al finalizar sus publicaciones, Priscy sugiere seguir trabajando en el amor propio "quiéranse", le dice s sus seguidoras.