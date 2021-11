Niegan acceso a persona no binaria en un antro de Chiapas

A través de su cuenta de Twitter, la persona no binaria identificada como Guillermo Jester denunción el episodio de discriminación que vivió al querer acceder a un antro ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

De acuerdo con sus declaraciones, le negaron el acceso al antro por su forma de vestir, el día en que los hechos acontecieron la persona no binaria portaba un vestido. Según indicó Guillermo, el antro lo discriminó por su expresión de género.

"Yo traía un vestido corto y bikers para lo cual debería dar igual la ropa que traigas y no tendría que ser motivo para no dejarte entrar a cualquier establecimiento. Tenemos que alzar la voz para atacar el problema de raíz...", escribió Guillermo en su red social,

Lugar homofóbico y transfóbico en el que no me dejaron entrar por mi expresión de género @CONAPRED discriminación a todo lo que da en este pueblo "mágico" sus palabras literales "no puedes entrar vestido así" se llama Lumiere el lugar. pic.twitter.com/GXV4GfkJ3k — Guillermo Jester (@GuiJester) November 6, 2021

La persona afectada declaró que ya se asesoró legalmente y enfatizó que impedir el acceso a cualquier establecimiento por el tipo de vestimenta que el cliente usa es un delito que debe denunciarse ante la PROFECO:

"Después de asesorarme sobre este hecho, justamente el negar el acceso a cualquier establecimiento por tu forma de vestir o apariencia es un delito y se debe hacer la denuncia ante @Profeco el "código de vestimenta" del que según hablan no es real, para el caso debe estar visible", dijo.

Después de asesorarme sobre este hecho, justamente el negar el acceso a cualquier establecimiento por tu forma de vestir o apariencia es un delito y se debe hacer la denuncia ante @Profeco el "código de vestimenta" del que según hablan no es real, para el caso debe estar visible. https://t.co/V8Fgpw5kat — Guillermo Jester (@GuiJester) November 9, 2021

¿Qué significa ser no binario?

Ser una persona no binaria significa que no te identificas con ninguno de los dos géneros, el másculino y el femenino, por lo tanto, se trata de personas que no se consideran a si mismas como hombres ni como mujeres. Por esta razón las personas no binarias utilizan pronombres neutros como "elle".









