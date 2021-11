El juguete Demi Lovato que apuesta por lo no binario

¿Estás cansada de los mismos juguetes una y otra vez? ¿O de esos juguetes que sólo asemejan un pene y nos dejan con ganas de más? Pues le cantante Demi Lovato presentó su propio juguete sexual, diseñado para todas las personas.

Demi posó en su cuenta personal de Instagram con la nueva Demi Wand y la descripción "¡Presentando la Demi Wand! Quería crear mi propio juguete sexual para eliminar el estigma del placer y llevar tu relación sexual al siguiente nivel".

Este juguete sexual que funciona para todo tipo de cuerpo, es decir no importa tu sexo, tu género, ni tu orientación sexual, la Demi Wand garantiza un orgasmo para todes; es discreta y silenciosa.

La importancia de repensar el placer

Los juguetes sexuales fueron pensados durante mucho tiempo para personas heterosexuales y bajo los estándares masculinos, que claramente no suelen ser cómodos ni placenteros. Por eso celebramos esta iniciativa de Demi de pensar en una forma en la que todes podamos disfrutar de nuestra sexualidad y el placer, no sólo desde la perspectiva de una persona no binaria, como lo es elle, sino desde otras orientaciones sexuales e identidades de género.

¿Te animarías a probar la Demi Wand?

Con información de Homosensual