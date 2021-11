Mujeres que dejaron huella en la historia de la música

Cada 22 de noviembre se celebra en México el Día del músico, una festividad que, por la forma en la que es enunciada, pareciera que deja de lado el trabajo arduo que las mujeres hacen música.

Las mujeres dentro de la música han jugado un papel realmente importante, trabajo que no siempre se les reconoce como deben. El mundo de la música no es un espacio excento de la violencia misógina y la discriminación por razónes de género, no obstante, son muchas las mujeres que han tenido que remar contracorriente para crear música.

En este 22 de noviembre queremos recordar a algunas mujeres que han dejado huella en la historia mundial de la música y cuyos nombres no deberían ser borrados o invisibilizados por la industria musical.

1. Ella Fitzgerald, la reina del Jazz

Ella Fitzgerald fue una cantante estadounidense de jazz que experimentó con una diversidad de sonidos durante 1932, inspirada por Duke Ellington y Johnny Merce. Además, ha sido una de las mujeres más galardonadas en la industria musical, ganó 13 premios Grammy, y en 1967 recibió el gran reconocimiento por la industria con el Grammy a la trayectoria artística, obtuvo también la Medalla Nacional de las Artes. Hoy en día es considerada una de las mujeres más sobresalientes del siglo XX, no por nada se le conoce como La Reina del Jazz.

LEE: Chingona sound, un espacio de empoderamiento femenino

2. Rosetta Tharpe, la madrina del rock

Tharpe fue una pionera en la música góspel en la década de los 30. Su virtuosa manera de ejecutar la guitarra y su impulso por refrescar la escena de la música estadounidense la llevó a mostrar todo su potencial rocanrolero en los escenarios y poder girar con el legendario Muddy Waters. La Madrina del Rock, como se le conoce, influenció a grandes estrellas de la música, como Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard y Eric Clapton.

LEE: Mujeres jazzistas que alzaron la voz contra la desigualdad

3. Delia Derbyshire, pionera de la música electrónica

Delia Derbyshire es considerada la pionera de la música electrónica y gran referente para muchos artistas posteriores a ella. Sus proyectos desarrollados en radio, televisión y cine pusieron su trabajo en manos de la BBC londinense que trasmitía la famosa serie de ficción Doctor Who, en la cual Derbyshire fue la encargada de realizar el tema musical de dicha serie; aunque no fue en lo único que aportó, ya que realizó más de 200 trabajos en televisión. Hoy es una de las figuras de culto más influyentes porque desarrolló el sonido esencial de la música electrónica.

LEE: Feminismo al ritmos del rap y cumbia

4. Aretha Franklin, la reina del soul

Aretha Franklin es una de las artistas de mayor reconocimiento en el mundo, con una voz espectacular desafío sus cuerdas vocales para interpretar "Respect"; una canción que la vincula con Otis Redding y que impactó al mundo entero. Hoy es considerada como una de las máximas figuras del soul y se ganó el sobrenombre de "La Reina del Soul". En 1987 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, siendo la primera mujer en integrarlo.

5. Tina Turner, la reina del Rock

Tina Turner es una de las mujeres más sobresalientes de la música. Su talento para cantar, bailar, componer y actuar le otorgaron un plus en su carrera. Vendió más de 220 millones de discos y es considerada "La Reina del Rock". La revista Rolling Stone le otorgó el puesto número 63 en la lista de "Los 100 grandes artistas de todos los tiempos".

6. Janis Joplin

Su imagen y talento la posicionaron como una de las mujeres más influyentes en el terreno musical y artístico del siglo XX. Ella fue símbolo femenino de la contracultura de los años 60, en 1999 fue elegida como la tercera mejor artista femenina del rock en la lista "100 Greatest Women in RockN'Roll" realizada por VH1. En 2004 la revista Rolling Stone le otorgó el puesto número 46 de los "100 mejores artistas de todos los tiempos". En 2013 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

7. Björk

Con más de 40 años en el mundo musical, la cantante, actriz, productora y escritora Björk, se ha consagrado como una mujer multifacética que ha explorado diversos terrenos del arte, inspirando a fotógrafos y diseñadores de moda con su propuesta e imagen que la ha caracterizado en toda su trayectoria. Ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo y es ganadora de cuatro Premios Brit. Considerada una de las figuras femeninas más influyentes de la música, en 2010 ganó el Premio de Música Polar de la Real Academia Sueca de Música. La cadena de televisión de VH1 le dio el lugar número 29 en su lista de "Las 100 mujeres más grandes en la música".

Con información de: Cultura Colectiva