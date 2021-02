Mujeres cineastas se pronuncian en contra de la violencia de género

La violencia machista se encuentra en todas partes, incluyendo los espacios de producción artística, como aquellos dedicados a la creación cinemática.

Recientemente, cinco mujeres denunciaron casos de acoso sexual y laboral por parte del director de cine Ricardo González Silva, lo que pone en evidencia la necesidad de seguir exponiendo la violencia ejercida contra mujeres.

"En algún momento, Ricardo se mete al cuarto. Todos están abajo; hay música. Se mete en mi cama, y empieza a querer besarme y me mete los dedos..." dijo una de las mujeres víctimas de Gónzalez Silva, quien gracias a los testimonios fue separado de su propia empresa y relevado de la escuela de cinematografía Observatorio, de Tijuana.

Ante la violencia, mujeres que hacen cine han decidido unirse y exigir condiciones laborales adecuadas.

?? Las #mujeres estudiantes y trabajadoras del ámbito cultural, artístico, cinematográfico y audiovisual tenemos derecho... Publicado por Cineastas Unidas en Lunes, 16 de noviembre de 2020

Lee: 15 películas para conocer la lucha feminista

Cineasta Unidas, una organización conformada por actrices, directoras, productoras, guionistas, editoras y otras mujeres dedicadas a la creación cinematógrafas que buscan ejercer su profesión en un ambiente libre de violencia, se pronunciaron en contra de la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Resistimos

En el pronunciamiento que difundieron a través de su página de Facebook, las cineastas enfatizaron su indignación por la situación de violencia actual que se vive en México, "Resistimos", afirmaron:

"Resistimos porque al día matan a más de 10 de nosotras, mientras 51 son violadas. [...] Resistimos porque parece no dar coraje, vergüenza o indignación las 18 mil 258 mujeres y niñas desaparecidas hasta julio, de las que un gran porcentaje son traficadas con fines de explotación sexual."

PRONUNCIAMIENTO #25N CINEASTAS UNIDAS Resistimos Resistimos porque antes de la Pandemia del COVID la Pandemia de... Publicado por Cineastas Unidas en Martes, 24 de noviembre de 2020

Lee: El cine, un medio que da herramientas a las niñas para empoderarse

Exigencias

La organización Cineastas Unidas, de acuerdo con su sitio web, está dedicada a exigir que las instituciones tomen medidas inmediatas para erradicar la violencia contra las mujeres en la industria del cine, con el objetivo de garantizar igualdad de derechos y oportunidades.

Las cineastas exigieron en su pronunciamiento lo siguiente:

1. Derecho a nombrarnos y ser nombradas

2. Derecho a vivir libres de violencia simbólica, de las violencias sexistas y el feminicidio

3. Derecho a la no criminalización de la participación social, política y a la protesta de las Mujeres Feministas

4. Derecho a no ser objeto, a no ser mercancía y exigimos alto a la precarización de la vida, a la no prostitución, a la pornografía y al tráfico de mujeres, niñas y niños

5. Derecho a la Salud Pública Integral para la vida. Calidad y Seguridad en Servicios de Salud: Educación para la salud desde la autonomía y, por tanto

6. Derechos sexuales y Derechos reproductivos; aborto como Derecho a la Salud; exigimos alto a la esterilización forzada, la mutilación genital y a la violencia obstétrica

7. Derecho al Respeto a la sindicalización y a la garantía de participación en las organizaciones sindicales y todas sus formas de organización social y política

Lee: Cine con óptica femenina, conoce a estas directoras mexicanas de cine

A través de sus redes sociales, Cineastas Unidas, hace un llamado a las estudiantes y trabajadores del ámbito cultural, artístico, cinematográfico y audiovisual, a conocer y ejercer sus derechos.

Al mismo tiempo invitan a las mujeres a unirse al movimiento, y abren la posibilidad para que mujeres que hayan vivido algún tipo violación de derechos en espacios culturales puedan contar sus testimonios.