Hablemos sobre el autocuidado durante el sexo oral

Uno de los tabúes que aún persiste en las relaciones sexuales es la "limpieza", sobre todo en el caso del sexo oral donde hay un contacto directo con los genitales. Como ya se dijo en la nota¿Por qué a las mujeres les da pena recibir sexo oral? Son menos las mujeres las que disfrutan esta práctica sexual y se autoexigen hacer que su vulva huela bien.

La nota citada generó controversia en los grupos de Facebook, incluso una de las usuarias dijo que parecía un título de la revista Vogue de los años 60. Sin embargo, la pena de recibir un buen cunnilingus sigue presente en pleno siglo XXI. Así que hablemos sobre la aparente "limpieza" de los genitales.

¿A quién se le exige limpiar sus genitales?

En los comentarios se habló de bañar o higienizar nuestra zona para sentirnos tranquilas. ¿Pero a quién exigimos esta "limpieza"? Si nos damos cuenta existen más notas y productos higiénicos enfocados en la limpieza íntima de las mujeres, que contenidos y productos para los hombres. Aquí podemos ver cómo hasta el mercado muestra a la vulva como "sucia" que debe perfumarse, pero no. "La vulva sólo debe lavarse con agüita y ya", dice Alejandra Collado, especialista en estudios de la mujer y asesora en menstruación consciente.

"Es una cuestión sociocultural el aceptar nuestra vulva como es, porque hay estándares de cómo luce una vulva. No todas son iguales. Nos da pena que nos la vean y no sea como las que aparecen en las películas porno, pero eso no depende de nosotras, de nosotras depende sólo el autocuidado y aceptación", explica Collado.

Alejandra invita a aceptar nuestra vulva como es, con su forma y olor, aclara que no se refiere a aceptar a los olores que emergen de una infección o enfermedad, sino de cualquier órgano "común y corriente que suda". "Obvio la vulva va a tener su olor, está todo el día metida en unos calzones o en un tanga. "No tenemos que estar luchando para que no huela eso. No sudas porque seas sucia sino porque es un proceso natural", comparte.

El autocuidado debe ser para ambos

Dentro del listado 10 cosas que las mujeres odian del sexo oral está el mal olor, ya que existen hombres descuidados, el olor que emana de su pene es a sudor y orina. Además, en la lista también se señala que es porque saben que si reciben tendrán que darlo a cambio y no les gusta, el olor es una de tantas razones.

"En este sentido hay que hablar y decirles de una forma ´bonita´ porque se ofenden de que necesitan ser más cuidadosos con su aspecto. Si recordamos hace tiempo hubo un hilo en Twitter sobre la suciedad de los hombres que no se limpian bien; el no hablar sobre su autocuidado es parte del mismo sistema patriarcal", cuenta la especialista.



Más que "limpieza" Alejandra Collado nos invita a pensar en el autocuidado. No es que te laves para que huela bonito sino que lo hagas para que te sientas cómoda. Este cuidado debe estar presente en ambas partes, sobre todo en las relaciones heterosexuales, donde suelen ser ellas las que se preocupan más por oler bonito y tener una vulva de película antes que aceptarse tal cual son.

Sin embargo, hay más puntos que abordar sobre este tema ya que hablar sobre lo que nos gusta y no en el acto sexual podría desatar una reacción para la cual debemos estar preparadas. Hablar y desmitificar la sexualidad es una acto de deconstrucción en el que ambas partes deben estar en la misma sintonía.