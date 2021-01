Feminismo y machismo no son lo mismo. Conoce sus diferencias

"Y por qué no hay un día del hombre", "no soy machista ni feminista, yo creo en la igualdad", "a mí ese feminismo de odiar a los hombres no me representan", son algunas de las frases que hacen creer que el feminismo y el machismo son lo mismo.

Se ha creído que el feminismo es una palabra mágica que transforma a las mujeres. Sin embargo, lo que ha hecho este movimiento durante años es cuestionar el orden establecido para quienes lo establecieron: los hombres, escribe en su libro Feminismo para principiantes.

Aunque existen precedentes feministas anteriores, establece al siglo XVIII como el impulsor del movimiento y a su lado a las mujeres francesas que comenzaron a defender las ideas de ´igualdad, libertad y fraternidad´, pero por primera vez cuestionando los privilegios que apuntaba ser para los seres humanos y únicamente beneficiaban a los hombres.

"El feminismo es un hijo no querido de la Ilustración" dijo la filósofa Amelia Valcárcel.

La escritora española define al feminismo como un discurso político que se basa en la justicia. Una teoría y práctica articulada por mujeres conscientes y dispuestas a analizar su realidad para entender las discriminaciones que se sufren únicamente por ser mujer. Es la decisión de organizarse para cambiar la sociedad.

¿De que se trata el machismo?

Existen algunos que consideran que feminismo y machismo son lo mismos, o conceptos antagónicos. No es así, para la autora.

Varela define al machismo como la creencia de la superioridad de los hombres y aunque las teorías del origen del machismo siguen siendo inciertas aquí te contamos tres teorías exploradas por el escritor israelí Yuval Noah Harari en su libro De animales a dioses.

1. ¿Los hombres son más fuertes que las mujeres?

La teoría sobre la potencia muscular afirma el siguiente planteamiento: "Los hombres son más fuertes que las mujeres" y es posible que hayan utilizado su fuerza física para someter al otro sexo. El autor no omite que las mujeres suelen tener un umbral de dolor más alto, pero ignora el hecho para explicar que la teoría machista se refiere a la musculatura varonil como fenómeno de poder social.

2. "Los hombres son más violentos"

La teoría denominada escoria de la sociedad es similar a la primera teoría esta no se enfoca en lo físico sino en la agresión. Explica que las mujeres pueden resistir odio, codicia y maltrato pero los hombres acuden a la violencia física y bruta. "Millones de años de evolución han hecho a los hombres mucho más violentos que las mujeres", escribe el israelí. Lo relaciona con la historia de las guerras protagonizadas por varones pero asegura que ambos sexos tienen la misma capacidad para manipular, conspirar o traicionar; explicando que los grandes políticos y estrategas también han sido ellos. Una teoría que somete con agresión.

3. "Los hombres son más fuertes por naturaleza"

La última teoría, los genes, cuestiona si el machismo es un tema genético. Explica que a lo largo de los años las mujeres y los hombres han desarrollado diferentes tareas y estrategias para reproducirse y sobrevivir. El escritor retoma la teoría del naturalista Charles Darwin que afirma que los hombres que lograban tener descendencia eran los más competitivos y ambiciosos mientras las mujeres se han tenido que adaptar al cambio y criar a los hijos.

Por último, Harai afirma que él ve al machismo como un imaginario social, una serie de mitos culturales que asignan papeles según la cantidad de cromosomas que tienes.