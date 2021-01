Frases gordofóbicas que debes evitar

Se utiliza la palabra gordofobia para definir a la discriminación que sufren las personas gordas por el simple hecho de serlo. De acuerdo con el sitio Psicología y mente, "gordofobia sirve para designar un sesgo automático y normalmente inconsciente que lleva a discriminar, objetivizar y minusvalorar a las personas con sobrepeso, especialmente si esas personas son mujeres".

La gordofobia hace una crítica a lo que es socialmente aceptado como un cuerpo estético, que más allá de la relación del sobrepeso y la salud (que puede variar mucho de persona en persona), la gordofobia da cuenta de los sesgos y discriminación que la sociedad ha depositado en los cuerpos que no son delgados.

La gordofobia está tan oculta en nuestra vida cotidiana que es común encontrarla en nuestras expresiones verbales. Aquí te hablamos sobre algunas frases que no deberíamos repetir:

"Comí como gorda"

Cuando decimos "comí como gorda" después de haber comido en abundancia contribuimos a la idea de que está mal comer, puesto que tendrá efectos "negativos" en nuestra apariencia. Además, fomenta la idea de tener una relación mala con la comida. Comer es una necesidad humana, no debería causarnos culpa.

"Pobrecita, está muy gordita"

¡Cuidado! las personas con sobrepeso no deberían dar lastima a nadie, no las invalides.

"Tienes una cara muy bonita, si bajaras de peso te verías muy bien"

¿Qué onda con esa pasivo-agresividad? Alargar el rostro de una persona para después criticar su peso es grosero. Además, bajar de peso no complementa la belleza de nadie, más bien obliga a las mujeres a encasillarse en el típico estereotipo de mujer delgada, ¿y si mejor apreciamos la diversidad de la belleza en todas sus formas y tamaños?

"Promueves la obesidad"

Esta frase es típica de los hombres a los que les molesta cuando una mujer se enorgullece de su cuerpo en redes sociales. La aceptación no es sinónimo conformismo y tampoco de enfermedad. Así como un cuerpo delgado no es sinónimo de estar saludable, un cuerpo gordo no es sinónimo de enfermedad.