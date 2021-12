Dildos de piedra, así eran los juguetes sexuales en la antigüedad

La sexualidad es parte de la naturaleza humana y por ello ha sido vista de diferentes formas a lo largo de la historia. Aunque hoy en día los dildos o consoladores tienen muchas formas, colores y texturas, no se trata de artefactos novedosos.

Hoy por hoy aún existen muchos tabúes respecto a la sexualidad y la autoestimulación con juguetes sexuales, algunas piezas arqueológicas encontradas principalmente en Europa y Asia demuestran que en realidad se trata de una práctica tan natural como antigua.

El consolador o dildo más antiguo del mundo fue encontrado por científicos alemanes de la universidad de Tubinga. Se trata de un falo perfectamente pulido en piedra que simula ser un pene de alrededor de veinte centímetros de largo y tres centímetros de ancho. Se calcula que tiene unos 28.000 años de antigüedad y fue reconstruido a partir de catorce fragmentos que se encontraban juntos.

El dildo más antiguo del mundo. Fotografía tomada de internet.

Cleopatra y el vibrador

La visión de la sexualidad y la forma de experimentarla tiene cambios de acuerdo a cada cultura. Los egiptólogos han descubierto gran variedad de papiros, cerámicas y esculturas que muestran escenas sexuales anteriores al Kama Sutra, en muchas de estas representaciones se pueden observar dildos antiguos siendo utilizados para la sexualidad y el placer.

Además, se han encontrado jarrones egipcios con dibujos de mujeres utilizando consoladores, tanto analmente como vaginalmente. Incluso hay leyendas sobre Cleopatra que la posicionan como la inventora del famoso vibrador. Según dicen, utilizaba una calabaza rellena de abejas, las vibraciones de las abejas revoloteando en el interior de este fruto le servían para darse placer a sí misma.

Papiro egipcio, imagen tomada de internet.

Los dildos con función curativa en Grecia

Se dice que los antiguos griegos nombraron a sus dildos como "Olisbo". Se trataba de consoladores con forma de pene, con los cuales se buscaba la satisfacción propia como para enriquecer las relaciones sexuales. En principio, estaban hechos de piedra, pero con el tiempo se fabricaron también de cera, cuero o madera, lubricados con aceite de oliva.

La imagen más antigua que referencia inequívocamente el uso de lo que hoy se conoce como consolador, es un vaso griego del siglo VI, en cuya decoración se ve una mujer inclinada haciendo una felación, mientras otro varón le introduce un consolador.

Platón e Hipócrates hablaban sobre un fenómeno que llamaron "hysteria femenina", que describen como un malestar producido en el útero de la mujer y causaba distintas enfermedades. Este malestar, según decían, se curaba aplicando masajes en los genitales o utilizando el olisbo, para conseguir llegar al orgasmo y así expulsar su fluido vaginal.

Imagen de una pieza la Antigua Grecia, tomada de internet.

Los dildos de las tumbas en China

Desde hace dos mil años a. C. la dinastía Han china (206 a. C. – 220 d. C) dejó tumbas increíblemente elaboradas, que contenían una gran variedad de refinados objetos, incluyendo juguetes sexuales. Los Han creían que sus espíritus vivirían dentro de estas tumbas en el más allá y la realeza esperaba mantener el mismo nivel de vida después de la muerte, lo que significa que se llevaron consigo algunas de sus posesiones más importantes, incluidos algunos consoladores de bronce.

Aunque para la cultura china estos consoladores eran juguetes, también tenían funciones adicionales más allá de su uso como herramientas. Los Han creían que el equilibrio entre el yin y el yang, los principios espirituales femeninos y masculinos, podía lograrse durante el sexo. En este sentido, el sexo, especialmente si era placentero y duraba una cantidad de tiempo suficiente, tenía una dimensión espiritual.

Por lo tanto, para la gente de la dinastía Han, la inclusión de estos juguetes sexuales suntuosos en sus tumbas no fue una ocurrencia, eran importantes para asegurar que el difunto tuviera una vida después de la muerte pacífica y amorosa.

Un dato impresionante es que las mujeres chinas en el siglo XV utilizaban consoladores de madera laqueada, con superficies texturizadas, se ha demostrado que algunos de ellos disponían de texturas para disfrutar de sensaciones orgásmicas.

Seguramente no te imaginabas lo viejos que son los dildos, ahora que conoces más sobre su historia puedes animarte a utilizarlos para autoexplorarte y darte placer.

