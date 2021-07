¿Debemos ser sororas con las mujeres violentas? ¿La sororidad es selectiva?

Las mujeres también pueden ser violentas y agresoras, ¿debemos ser sororas con esas mujeres? Esta semana un debate se desató entre las feministas de internet a causa de la detención de la youtuber Yosstop.

Mientras algunas mujeres decían que Yosstop debía pagar por el delito que cometió y que las mujeres también debían exigir justicia por Ainara, otras mujeres pedían ser sororas con la youtuber, quien en uno de sus videos acusó al movimiento feminista de ser hipócrita por arremeter contra ella.

Incluso, algunas feministas hablaron sobre la "sororidad selectiva", es decir, cuando las mujeres deciden no ser sororas con todas las mujeres sino sólo con algunas. Algunas colectivas explicaron que la sororidad no debe ser selectiva, mientras otros grupos de feministas señalaron que la sororidad aplica para todas las mujeres.

¿Qué es la sororidad?

De acuerdo con la antropóloga feminista Marcela Lagarde, la sororidad es "Una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer".

Pero ¿qué pasa con las mujeres que son agresoras de otras mujeres? ¿también debemos ser sororas con ellas? La sororidad no es sinónimo de amistad, porque podemos ser sororas con mujeres que no sean nuestras amigas, pero la sororidad tampoco es sinónimo de complicidad y apoyo incondicional a las mujeres que son agresoras.

En términos más sencillos, la sororidad es una alternativa política contra las relaciones que hemos aprendido bajo el sistema patriarcal, que impide el reconocimiento, el amor y la alianza entre mujeres. No obstante, ser sororas no implica que no podamos ser críticas de las actitudes violentas de otras mujeres.

¿Debemos ser sororas con mujeres agresoras?

Muchas colectivas y feministas han señalado que la sororidad no es excluyente de la crítica hacia la violencia ejercida por otras mujeres y que también es válido alejarse de mujeres que te violenten, te agredan o no te hagan sentir bien.

Por otra parte, algunas colectivas feministas señalaron que la sororidad debe ser recíproca, por lo que las mujeres no tienen la obligación de ser sororas con aquellas mujeres que sean violentas.

Incluso señalaron que ser crítica de las mujeres agresoras y exigir justicia para las víctimas no hace a las mujeres menos feministas.

¿Cómo saber con quién ser sororas?

La sororidad alude a la alianza de las mujeres con el objetivo de desmontar al patriarcado y crear lazos de apoyo en favor del empoderamiento y la libertad de todas las mujeres. Esto no implica que debamos apoyar a mujeres que tienen actitudes violentas con otras personas.

Un ejemplo es el de Yosstop, la sororidad no implica apoyar a una mujer que violentó a otra mujer, en este caso, la violencia ejercida por Yosstop hacia Ainara en su video "Patética generación", donde además de describir la violación de Ainara, Yosstop la llama "puta" en varias ocasiones.

También, la sororidad no implica quedarte cerca de mujeres que te agredan física o emocionalmente. Incluso, no tienes por qué apoyar a mujeres que te han afectado intencionalmente en algún momento.

La sororidad no solapa, no justifica y no encubre la violencia ejercida por otras mujeres y criticar eso no te hace menos feminista.