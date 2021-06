Yosstop, su falso feminismo y la revictimización (Captura del video "La víctima no es culpable")

La youtuber Yosstop, creadora de contenido durante 10 años, ha estado involucrada en diferentes polémicas por sus comentarios revictimizantes a víctimas de abuso sexual, y opiniones que la han señalado de falsa feminista. Este martes, la actriz e influencer fue detenida por posesión de pornografía infantil, tras la acusación de la víctima Ainara "N".

A pesar de considerarse feminista y asistir a la marcha del 8M en 2020, la youtuber ha afirmado que para ella ser feminista no significa "defender a niñas y mujeres que se hacen pendejas". Cuando la denuncia de Ainara "N" se hizo pública señaló en el video ¿Yosstop Denunciada? al movimiento feminista de hipócrita, ya que medios de comunicación y colectivas en redes sociales "usaron su cara como panfleto de una violación".

Yosstop es el claro ejemplo que no a todo el mundo se le puede dar fama, luna bella,su ex editora,falsa feminista,su hermano,su familia grabandose en el velorio de su papá, son pocas de las mierda que la pendejas de Yosstop a echo pic.twitter.com/K6aOimOcVw — kpoper??? (@Camila29302) May 18, 2020

La falsa feminista

En el video "Generación patética" subido al canal de youtube Yosstop en 2018, la creadora de contenido se burló de una pelea entre mujeres adolescentes en la calle. En el mismo video responsabilizó y llamo ´puta´ a Ainara "N", en ese momento menor de edad, afirmando tener un video de cómo ella fue víctima de abuso sexual por un par de cajetillas de cigarro.

La víctima de violencia sexual habló en sus redes sociales y contó lo sucedido, cuando ese video se viralizó Yosstop expresó que la víctima buscaba sus "cinco minutos de fama", y defendió su postura.

"Hace un año subí un video de una niña que le metieron una botella por ahí mero y en su momentos dijo que no era ella he aquí lo que puso... ahora dice que la violaron. Pendejos los que le creen, nomás quiere sus 5 minutos de fama, ten niña, disfruta", escribió Yosstop en su cuenta de twitter.

Tras los comentarios desatados en redes sociales, la youtuber le pidió pruebas a Ainara "N" para demostrar que su abuso sexual fue cierto y sostuvó que le parecía una falta de respeto para todas las mujeres que "realmente" si eran víctimas de abuso.



Así que si REALMENTE fue una violación le pido de favor a la chava que me envíe su denuncia y con mucho gusto me disculpo públicamente, hago un nuevo video rectificando y le ayudo a quemar a sus agresores. — YosS Hoffman (@YosStoP) May 18, 2020

Experiencia con Ricardo Ponce, revictimización de Yosstop

Tras el video publicado por la youtuber Maire Wink denunciando haber sido víctima de abuso sexual del gurú de la "auto-sanación" Ricardo Ponce, Yosstop contó su experiencia cuando asistió a uno de estos retiros. La influencer afirmó no haber tenido la mejor experiencia pero sostuvo no haber visto nada relacionado con una secta sexual.

"Te das cuenta del tipo de gente que va a los retiros [de Ricardo Ponce] y te das cuenta que son personas dañadas mentalmente muy cabrón", sostuvo la youtuber. También resaltó cómo las mujeres que gritaban y lloraban en las sesiones del retiro únicamente buscaban llamar la atención del "gurú" y que asistían a esos retiros con la intención de ser sanadas y tal vez, si él las "cogía", sanarían aún más.

"Esta güey la cago, esta bien que disfrute su sexualidad, pero la manera en que lo hace es la incorrecta", dijo la actriz y youtuber, invisibilizando las historias de las presuntas víctimas de abuso sexual de Ricardo Ponce y afirmó que no sólo él es responsable sino todas las personas que acuden a sus retiros.

"Aunque este güey me hubiera querido coger no me coge", dijo Yosstop, "porque yo soy una persona que trabaja en sí misma, que estudia, que se prepara, que aprende y que va a terapia", y opinó que la mayoría de las mujeres que asistían se encuentran en una situación vulnerable y por supuesto caían en la manipulación del dichoso gurú.

"Por eso, es necesario hacerse responsable de una misma porque eres la única responsable de que no te pasen estas cosas [un abuso sexual o violencia de género]", concluyó la youtuber, tras la publicación de su video y las denuncias relacionadas en el caso.

Otra revictimización en el movimiento MeToo



Cuando la actriz mexicana Karla Souza compartió su experiencia de abuso sexual y se unió al movimiento MeToo, la youtuber compartió su opinión a con sus seguidores.

"Se me hace triste y denigrante que tengan [los hombres] que utilizar su poder y estatus para conseguir una vieja, porque son tan puñetas que de otra forma no lo lograrían, pero por otro lado me parece ridículo que tenga que alzar la voz [Karla Souza] después de 10 años", sostuvo Yosstop en sus historias de Instagram.

Asimismo culpó al director por los actos de abuso que cometió, pero señaló que la actriz de Qué culpa tiene el niño también era culpable por haber accedido y permitido que su abusador entrara a su cuarto, la besara y la tocará. "Nadie la obligó a estar en esa película, a besarlo ni estar ahí, ella se sintió obligada. Pero no mames... ´me violaron´", dijo la youtuber, y expresó que sí tener encuentros sexuales con personas que una mujer no desea es violación, "entonces estamos perdidas".



Cómo que a Yosstop le están diciendo "falsa feminista"? Wey, Yosstop jamás fue feminista — ???? ???????????????? (@tania_gon_ac) March 4, 2021

Los actos de revictimización de la youtuber e influencer han sido en más de una ocasión, generando que se normalice la violencia en contra de las mujeres. Los casos de violencia de género son un ejemplo de la violencia estructural en la que las mujeres y la sociedad está sumergida, y el responsabilizar a las víctimas hace que se normalicen estos hechos.

En sus críticas Yosstop enfocó la atención en las víctimas que denuncian y responsabilizó de forma constante a las mujeres que en diferentes contextos sufrieron abusos y violencias.