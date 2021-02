Crisis de cuidados. ¿Y el apoyo para las mujeres?

Desde antes de que iniciara la pandemia de la covid-19, las mujeres realizaban más trabajo doméstico y de cuidados en los hogares. En la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT), 2014, se muestra con respecto a las actividades de cuidado, que, en promedio las mujeres dedican 28.8 horas a la semana, mientras que los hombres dedican 12.4 horas y que a las personas de 60 años y más; las personas enfermas y quienes tienen alguna discapacidad son a quienes se les brinda más tiempo de cuidados.

Durante la pandemia, este trabajo de cuidados se ha incrementado, ya que las mujeres continúan haciendo éste, el trabajo doméstico y muchas de ellas el teletrabajo (que generalmente es su trabajo remunerado) y, además, son quienes están con las niñas y niños en las clases a distancia de la escuela, quienes están cuidando a las personas adultas mayores y también a las personas con discapacidad. Así, que son ellas quienes están haciendo de forma simultánea diversas actividades del trabajo pagado y del no pagado.

Cómo se cuidarán a las cuidadoras

En esta contingencia sanitaria: ¿Qué servicios tiene pensado el Estado para ellas? ¿Cómo les está apoyando? ¿Cuáles son las políticas que se están diseñando e implementando? ¿Qué servicios se está ofreciendo para que las mujeres no tengan sobre carga de trabajo, para prevenir una enfermedad física o mental debido a cantidad de labores que hacen? ¿Cuál es el presupuesto para estos servicios? ¿Qué iniciativas hay al respecto en la H. Cámara de Diputados y/o en el Senado?

Los cuidados no habían sido valorados, pero siguen sin serlo, pues las mujeres siguen resolviendo cada día las dificultades al respecto en sus hogares y en sus familias; en lugar de aumentar el presupuesto para temas como este, se disminuye y se quitan Programas como Escuelas de Tiempo Completo, no quedando qué pasará con las 27 mil escuelas de tiempo completo en el país y los 3.6 millones de niñas, niños, jóvenes y sus familias que se beneficiaban de éste. Habría que pensar en cómo aplicar este Programa durante la pandemia y después de ella, pero no desaparecerlo.

Al parecer, las mujeres seguirán sosteniendo gran parte de la economía de nuestro país, ¿hasta cuándo? Es hora generar corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias, lo que se puede hacer a través de un Sistema Nacional de Cuidados, ojalá se considere como opción, pues son las mujeres quienes siguen siendo quienes sustentan lo cotidiano, y ya no puede ser así.

Luz Galindo

Twitter: @Luzapelusita

Actualmente docente de la UNAM. Realizó su estancia postdoctoral en el CEDUA-COLMEX. Sus líneas de investigación son la perspectiva de género, políticas públicas, usos del tiempo, corresponsabilidad social, vida cotidiana y trabajo de cuidados, diversidad familiar y diversidad sexual, nuevas experiencias de ser hombres (masculinidades).