Crean mapa interactivo de compositoras olvidadas por la historia

Por lo general, nuestros conocimientos musicales giran en torno a las creaciones de compositores varones como Mozart o Beethoven, pocas veces se nombra a las mujeres que dedicaron su vida a la composición musical. Ahora, el mapa interactivo de compositoras busca visibilizar la importante labor de las mujeres en la composición.

La historia de la música ha sido protagonizada por hombres, pero esto no significa que no existan mujeres con talentos musicales. Existen casos excepcionales, como el de Clara Weick, una niña prodigio que tocaba el piano con una excelencia inaudita desde pequeña. Su talento fue reconocido por su padre, que la contemplaba como un prodigio.

Clara alcanzó cierto renombre en su época, se convirtió en una de las grandes pianistas del momento y resultó absolutamente innovadora cuando se atrevió a atacar piezas musicales sin partitura, lo que ninguno o muy pocos se habían atrevido a hacer.

Clara Weick, retrato tomado de internet.

Más allá de Clara Weick

Pero Clara Weick no fue la única mujer talentosa en el pasado de la música, ha habido grandes intérpretes y compositoras que han quedado silenciadas, olvidadas o apartadas. Ahora se encuentran en el mapa a través de una herramienta interactiva gratuita, con vocación pedagógica, que es accesible para todo el público.

A través del portal https://svmusicology.com/mapa/?lang=es&name=Kikuko%20Kanai, las y los internautas pueden acceder al mapa interactivo que muestra la historia de 530 mujeres compositoras.

En el mapa aparecen todos los continentes y una fotografía sobre la ciudad, pueblo o región de cada una de las compositoras. Al pinchar sobre la fotografía de cada una de ellas, la imagen se abre y se puede acceder a una pequeña biografía, un enlace a wikipedia, una website en el caso de algunas de ellas sean contemporáneas, y una lista de reproducción en Spotify para que los interesados puedan acceder a su música.

Captura de pantalla.

También existen enlaces a Twitter o Facebook para ahondar en su conocimiento. Según declaró Sakira Ventura, creadora de esta iniciativa, al diario "The Guardian": "No aparecen en los libros de historia musical, sus obras no se tocan en conciertos y su música no se graba". Sobre el motivo de haber acotado la presencia masculina, ella misma contestó:

"Tengo que explicarles que si quieren saber sobre compositores masculinos, pueden abrir cualquier libro de historia de la música, ir a cualquier concierto o sintonizar cualquier emisora de radio, pero si estoy armando un mapa de compositoras, es porque estas mujeres no aparecen en ningún otro lugar".

