¿Cómo detectar y parar tu gordofobia?

Gordofobia no solo se refiere al miedo a la gordura ya sea la propia o la ajena, en primer lugar se debe comprender como la discriminación, rechazo, repulsión y odio por las personas gordas. Es decir, personas con contextura corporal voluminosa, gruesa, abundante. Así, es por la gordofobia que el adjetivo de gorda/o se toma como un temido y terrible insulto. Para muchas mujeres esta palabra dirigida hacia una misma ha significado el peor de los calificativos, al grado de sentir que por gordas merecemos odiar nuestro cuerpo, lo cual es una pena, porque si somos nuestro cuerpo, odiarlo es odiarte a ti misma. Por lo anterior, es una necesidad y urgencia social actual visibilizar este tipo de conducta respaldada por una sociedad que etiqueta a través de maniqueísmos y prejuicios los cuerpos de las personas, en especial los de las mujeres.

A propósito de dicha problemática en la vida de las mujeres, la cual yo prefiero nombrar como gordAfobia con "A", considerando que dicha discriminación por contextura corporal no atraviesa de la misma manera a mujeres que a hombres, existen diferencias específicas y muy importantes de delimitar a la hora de encarnar la discriminación por contextura corporal, hiladas a la cultura de la dieta, la violencia estética y el salutismo, en otro texto he ahondado más sobre estos términos. Sin embargo, para éste quisiera detenerme en las acciones concretas para detectar y parar tu propia gordafobia, porque si bien la gordafobia afecta principalmente a mujeres gordas, eso no quiere decir que quienes no lo son se libran de ésa, por desfortuna la discriminación por contextura corporal atraviesa a todas en tanto que sigue empeorando esa cultura que nos norma y dicta rígidos estándares de belleza, incluso la industria de la moda con las modelos plus size, sigue normando, pues crea un ejemplo de gorda curvy a seguir, extendiendo únicamente su mercado pero mostrando el arquetipo de mujer gorda perfecta, voluptuosa, acuerpada y sensual.

¿CÓMO PARAR LA GORDAFOBIA?

Ya no me detengo, y se preguntaran, ¿pero cómo la detectamos y paramos? Así como una se da cuenta del sexismo, el machismo, el racismo, el clasismos, etc., también lo puede hacer de las conductas gordAfóbicas, a través de valorar la propia relación con su cuerpo, preguntándote:

¿Estoy a gusto con mi cuerpo? ¿Si engordo me siento feísima? ¿Me gusta mi cuerpo tal y cómo es o vaya a ser?

La autocrítica nos conduce de manera sensata a la profunda autoconciencia y reconciliación con nosotras mismas, lo cual nos lleva al reconocimiento y comunión espontanea con la otra, lo cual es una experiencia invaluable y llena de satisfacción.

Hoy en día dada la emergencia sanitaria muchas mujeres se siguen organizando desde la praxis feminista para contribuir a que otra vivan la autoconciencia desde el feminismo y por lo tanto la transformación de sus vidas a través del constante cuestionamiento y también desde la ternura hacía ti misma que te lleva a compartirla con las demás. Lo anterior incluso se ha logrado a través de las actividades en línea donde mujeres de diferentes o mismas latitudes conectamos para juntas reflexionar y vernos reflejadas en las otras como espejos.

Detectamos y paramos la gordAfobia entendiendo qué es y cómo nos afecta, visibilizándola con las personas de nuestro entorno, cuestionando constantemente qué tanta gordAfobia replico hacia mí y las personas de mis entornos y compartiendo los momentos de mi trayectoria vital en los que he sufrido gordAfobia con otras mujeres para sanar yo junto con todas, muy en el tenor de la propuesta del feminismo comunitario de la guatemalteca Lorena Cabnal,

Para finalizar, queridas lectoras, las invito a la próxima Semanaria Feminista que organiza Aprendizaje Popular Feminista Tribu Amazonas sobre Gordofobia, donde participaré junto con mujeres maravillosas como Tessa Galeana, Yadira del Ma y Guadalupe Gática. La jornada es un agasajo del 16 al 19 de noviembre se abordaran los temas: Gordofobia y pareja, Gordidad (para parar la gordAfobia), Gordofobia: Renuncia al mito de la belleza y La Gordafobia que habita en el lenguaje. Será un gusto encontrarnos.

Margarita Mantilla (Ciudad de México, 1985) Socióloga e investigadora feminista, Maestra en estudios de la mujer por la UAM-X. Cofundadora de CoCu (Colectiva Cuerpa), Feministas de la UAM-X, Me gusta menstruar y creadora de Tallercitas feministas (espacio para la formación política feminista). Especialista en teoría feminista, desde donde trata los temas de maternidad, economía feminista, acoso callejero, vientres de alquiler, relaciones de género, gordAfobia y más. Apasionada por la música, el cine y la literatura, especialmente donde las realizadoras son mujeres.

