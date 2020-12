Claves para entender el feminismo liberal

En una entrevista a la feminista María Blanco* realizada por Macarena Pizarro para CNN Chile, la economista española explica los puntos básicos para entender el feminismo liberal.

La lucha feminista es necesaria porque antes las mujeres no votaban o no podía estudiar en universidades. El movimiento no es exclusivo de las mujeres. La española explica que el machismo es cosa de hombres y mujeres al igual que el feminismo. Menciona que alrededor del mundo se ha visto al feminismo como un bloque con ideas hegemónicas y dominadas por un pensamiento de izquierda, en ocasiones incluso violento, pero eso no quiere decir feminismo.



Foto: Pexels





En la entrevista explica que históricamente se ha vivido abuso, machismo y discriminación; no obstante, es ejercida por ambos sexos: mujeres y hombres. El feminismo liberal consiste en hacer que las mujeres se adueñen de su propia vida y tengan opciones para decidir. Va en contra de la victimización de la mujer, y no ve al hombre como un victimario o violador potencial.

"Son muchas las mujeres que educan para que las niñas aprendan a quedarse en casa", dice Blanco.

Afirma que tanto hombres como mujeres tienen que reconocer sus propias habilidades y entender la importancia del lenguaje. Sostiene que llamar a una mujer débil y a un hombre fuerte son barreras internas que debemos destruir. El feminismo liberal aboga por construir una equidad de forma colaborativa para que en un futuro el género tiña cada espacio de forma inconsciente.



Menciona que la sola igualdad ante la ley no es suficiente para hacer el cambio social y cumplir la equidad de género; apuesta por un cambio en la educación para aprender que tanto mujeres como hombres pueden ser libres para decidir el rumbo de sus vidas.

"El feminismo liberal no tiene color político, lo que defiende es una cuestión ciudadana que componen todos los partidos políticos" concluye María Blanco.

Foto: Pexels

10 claves del feminismo liberal



Considera a mujeres y hombres dignos Cree en el entendimiento y complementariedad de ambos sexos Está en contra de la confrontación o lucha de géneros Fomenta la autonomía y responsabilidad Rechaza a la violencia en todas sus formas Anhela la justicia sin privilegios Promueve la propia identidad y los derechos individuales Promueve que cada mujer sea libre para decidir Considera al libre mercado un gran aliado Cree en la evidencia científica





*María Blanco es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense y profesora de Economía en la Universidad CEU en Madrid.

Con información de CNN Chile y Fundación para el Progreso