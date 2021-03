Basilia no retira demanda vs Félix Salgado; ONG's también denuncian

Basilia "N" no retirará ni una denuncia contra Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena para el estado de Guerrero. Sólo no asistió a la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido MORENA (CNHJ) a la que fue citada el 15 de marzo, porque no han atendido a su demanda de protección. Además, los traslados de Basilia "N" a la Ciudad de México, la ponen en riesgo, dijo en entrevista su abogada Patricia Olamendi.

"Desde que recibieron la denuncia en Morena, la han obligado a venir a la Ciudad de México sabiendo donde vive, cuando la Comisión puede trasladar a alguien. Además, si no la iban a atender los comisionados no tenía sentido que viniera", señaló Olamendi.

"Movilizar a Basilia de donde vive, una comunidad de Guerrero, hasta la ciudad de México es poner en riesgo su vida, es un lugar totalmente complicado. Ella dice que ahí se siente bien porque está cerca de sus familiares", agregó su abogada.

En su tercer comunicado, Basilia expuso que la CNHJ ha mostrado poco interés en escucharla, sólo se aceptó recibir su audio para el caso. "Se le ha solicitado la medida de protección o medidas cautelares porque los agresores son militantes de morena o simpatizantes de Félix Saltado y la han amenazado afuera de su casa. El partido de Morena se ha negado a darle medidas de protección o hablar con la gente de Félix de que paren las agresiones", compartió Olamendi.

Contexto donde pretende gobernar Félix Salgado Macedonio

En los resultados de la nueva encuesta, Salgado Macedonio resultó como el preferido entre la población de Guerrero, para ser candidato de Morena; rebasando incluso el rubro de "respeto a las mujeres".

"Que haya ganado las encuestas nos habla del tipo de sociedad que hay en Guerrero", dice Paty Olamendi, quien agrega que es un estado donde todavía se venden a las niñas, es el más alto con violencia sexual, uno de los estados con mayor explotación sexual infantil y además, es considerado uno de los paraísos de prostitución sexual infantil.

El caso de venta de niñas y jóvenes en cinco municipios de la Costa Chica y la Montaña, ha sido documentada por la Secretaría de la Mujer en Guerrero. La práctica, basada en usos y costumbres, se presenta en comunidades indígenas de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ayutla, reportó en su momento Milenio.

La abogada lanzó algunos cuestionamientos sobre los resultados, "hay que preguntarnos ¿qué es Acapulco, qué es la montaña?´, lugares donde siguen vendiendo niñas. Hay muy poca sensibilidad. Dicen, hay que poner lo que el pueblo quiere. Si el pueblo nos quiere echar en leña verde porque luchamos por el aborto, ¿nos echan?".

¿Qué sigue?

El caso de Félix Salgado Macedonio ya se denunció organismos internacionales, lo que toma tiempo en procesarse. "Hay varias impugnaciones a la candidatura, ya no quisimos que firmara ella sino otras organizaciones de la sociedad civil, vamos a esperar qué sucede, ya denunciamos ante organismos internacionales", dijo la abogada.

Basilia "N" ya ha presentado varias denuncias, ha solicitado medidas de protección y no se las han dado. "Hay un sistema de complicidad. La PGR recibió y bateó", señaló Olamendi. Además, la abogada aclaró que cada vez surgen más personas, incluso funcionarias del mismo partido, que comentan haber sido víctimas de Félix Salgado, pero tienen miedo hablar por represalias. "´Nos irá peor que ha Basilia´, dicen", compartió Olamendi.