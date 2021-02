Alorgasmia o el acto de fantasear con otra u otras personas en el sexo

Algunas personas recurren a fantasear con otras personas en el acto sexual. Uno de los personajes del libro Mujeres de ojos Grandes de Ángeles Mastreta lo hace, así es cómo descubren que ha durado una las tías con su esposo. Sin embargo ¿esto es normal?

Para lograr una satisfacción sexual intensa, las parejas recurren a distintas tácticas, como juegos previos, juguetes sexuales o distintas posturas en la cama, pero algunos otros, optan por fantasear con otra persona en el sexo.

A esto se le conoce como alorgasmia y hay diversos factores que llevan a alguien a usar como recurso erótico el pensar en otra persona mientras están en la intimidad con la pareja.

Si durante las relaciones sexuales piensas en otra persona para obtener una excitación extra, esta información te interesa, así que pon atención.

Lee: Señales de que padeces adicción sexual

Lee: Posiciones sexuales para iniciar el día con energía

Alorgasmia, fantasear con otra persona en el sexo

La imaginación es el principal recurso que se usa durante las fantasías sexuales para obtener placer sexual, sin embargo, no siempre es algo positivo, ya que debemos analizar las razones por las que ocurre y sobre todo, la frecuencia. Podría ser un recurso erótico más o la señal de que algo no anda bien en la relación.

Núria Jorba, es sex coach, sexóloga clínica, terapeuta de parejas indica en un artículo de La Vanguardia, que si fantasear con otra persona en el sexo es algo que sucede de manera ocasional, no hay de qué preocuparse, pues se trata de una simple variante en la sexualidad que permite romper la rutina y mejorar el juego erótico en pareja.Algunos consideran que este tipo de fantasías son una infidelidad, aunque eso depende de los valores de cada persona, pues en realidad solo se trata de pensamientos.

Lee: Razones por las que una mujer empoderada se aburre de un hombre

¿Compartes tus fantasías?

El hecho de compartir u ocultar las fantasías sexuales con la pareja puede cambiar por completo el significado de las mismas.

Si las compartes, significa que propones nuevas opciones eróticas, es lo mismo que decir que ahora quieres tener sexo en el sillón o la ducha, se trata de una alternativa más de juego sexual para mejorar el placer juntos.

Por otra parte, si decides ocultarlo y tienes que fantasear con otra persona en el sexo, significa que hay carencias en las relaciones sexuales, que te falta excitación o que necesitas un extra de estimulación para disfrutar plenamente. En estos casos, lo ideal es analizar tus necesidades y hablarlo con tu pareja.

¿Con quién tienes fantasías sexuales?

Otro punto importante, es ver si las fantasías ocurren con un protagonista real o imaginario. Si se trata de alguien famoso, simplemente se trata de una idealización que no va más allá de los pensamientos.

Pero si fantaseas con alguien que conoces, como un compañero de trabajo, tal vez sientes una atracción sexual por él y no te has dado cuenta. Sin embargo, también es un recurso para gestionar nuestros deseos.

Si además de las fantasías sexuales tienes otra clase de sentimientos, debes detenerte a analizar la situación, porque es reflejo de un problema importante en tu relación.

Haz algo al respecto

Fantasear con otra persona en el sexo no es ni bueno ni malo, todo depende de la situación en la que te encuentres. Puede ser un recurso erótico efectivo si sabes cómo aprovecharlo, aunque también puede ser la señal de que hay deficiencias en tu vida sexual.

Si fantaseas con frecuencia o solo pensando en alguien más obtienes el orgasmo, hay algo en tus relaciones sexuales que no te acaba de gustar y no te genera la excitación que necesitas. Incluso puede ser que esa persona ya no te atraiga lo suficiente y mucho menos te excite, lo que puede ocurrir por actitudes negativas.

Afronta las dificultades en tu relación y no hagas como que no pasa nada. Si fantasear con alguien más en el sexo es recurrente, puedes empezar por sugerir nuevas cosas en la cama, posiciones, juguetes, incluso lencería, pero si nada de eso funciona, será el momento de hablarlo de forma directa con tu pareja. Explícale cómo te sientes y busquen juntos una solución para enriquecer su vida sexual.