"La Avanzada", la policía irregular en Ixtapaluca

IXTAPALUCA, Edomex.- El detenido está vendado de los ojos y atado de manos. Está tendido en el interior de una camioneta tipo Van, color blanco y rodeado por un grupo de por lo menos siete sujetos; uno de ellos graba el momento, otros dos lo interrogan.

En la grabación, de un minuto 44 segundos –en poder de LA SILLA ROTA-, se observa cómo operan presuntos elementos de seguridad municipal, vestidos de civil que se dice son liderados por un alto mando de nombre César, pero apodado "El Negro", y quien trabaja bajo las órdenes directas de Leonel Bastida Esquivel, director general de Seguridad Ciudadana de Ixtapaluca. El grupo se hace llamar "La Avanzada".

En el video uno de los policías, de pants negro con franjas blancas y camiseta azul, le pregunta al hombre: "¿qué pedo hijo, vas aflojar o que puto pedo?".

El detenido le responde que ya le informó todo, pero el policía, en cuya cintura porta un arma, no está conforme: "no digas mamadas ¿vas aflojar o no culero?". El sujeto apenas balbucea.

El detenido le responde que ya le informó todo, pero el policía no está conforme (Especial)

El ruido de fondo lo produce el motor de la camioneta y la voz del jefe. "El Negro", le hace una señal al del pants oscuro.

Al no tener más respuestas del interrogado, el jefe policiaco le ordena "a ver echa tus patas pa'cá". Con los ojos vendados y las manos atadas, el detenido apenas y puede moverse hacia la orilla de la camioneta. Logra bajar. Se escucha a César ordenarle que camine en línea recta hasta contar 100 pasos, ya que si se va para cualquier lado "puedes caer a un barranco".

El hombre empieza a caminar aún amordazado y aunque se le caen los pantalones no deja de contar, posiblemente temiendo por su vida.

La escena quedó registrada en el video, pero se desconoce el paradero del sujeto, además de los motivos de su detención.

"LA AVANZADA"

En el material visual en poder de LA SILLA ROTA, además de observarse al mando policial de nombre César, también se puede ver a Jesús "N" quién, como lo difundió esta casa editorial, fue un policía municipal baleado el 25 de julio presuntamente por miembros de una célula contraria a "El Loco", un narco distribuidor que goza de protección de jefes regionales de la policía, entre ellos del mismo "Negro", según testimonios que pidieron el anonimato.

El hombre empieza a caminar aún amordazado (Archivo)

Según el testimonio de uno de los que presuntamente integran este grupo, quienes lo conforman se hacen llamar de "La Avanzada", visten de civil, pero portan sus armas reglamentarias. Y no usan patrullas, sino una camioneta particular en la que trasladan a las personas que detienen.

De acuerdo con la denuncia que hace este agente, "La Avanzada" recorre las calles de pueblos y colonias de Ixtapaluca en busca de sujetos "sospechosos" o delincuentes en flagrancia, para detenerlos de manera irregular y aplicarles un interrogatorio, que raya más en prácticas de tortura, física y psicológica, con fines de extraerles información para dar seguimiento a supuestas actividades ilícitas.

Otros testimonios aseguran que a "La Avanzada" también se le ha relacionado con presuntos casos de extorsión.

Familiares de un comerciante detenido en la población de Acuautla, por este grupo, tuvieron que pagar 15 mil pesos para que lo dejaran en libertad; de lo contrario, amenazaron con llevarlo a la agencia del Ministerio Público por "delitos contra la salud". La familia pagó, pero no denunció por temor a represalias.

LOS INCONFORMES

Versiones de policías municipales de Ixtapaluca, inconformes con la forma de operar de "La Avanzada", narran que en una detención similar, pero en la colonia Santa Bárbara, a uno de los detenidos se le ordenó correr mientras el policía Jesús "N" sacó su arma y le disparó.

Al detenido le pegó la bala y cayó muerto, pero para que pareciera que fue en defensa propia, un comandante le puso un arma al caído, para aparentar que fue un enfrentamiento", cuenta uno de los agentes de la corporación.

Hay interrogatorios violentos en los que los detenidos reciben golpes en el estómago o en las costillas para que hablen", comenta otro de los policías entrevistados por LA SILLA ROTA.

Según los uniformados denunciantes, para evitar cualquier registro de estas actividades ilícitas, el director de Seguridad Ciudadana de Ixtapaluca, Leonel Bastida Esquivel, solicitó a Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública municipal que se mantuviera en reserva toda información respecto a las actividades de la corporación.

Las reservas de información son una constante. En 2016 un ciudadano solicitó conocer el número de policías y patrullas del municipio de Ixtapaluca y el jefe de la policía, Leonel Bastida, en una reunión con funcionarios de la citada unidad pidió que la información se mantuviera en reserva. Así consta en el acta IXTA/CTMI/ 005/2016 de la quinta sesión extraordinaria del comité de transparencia del municipio de Ixtapaluca.

