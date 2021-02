Karen era la más popular de su escuela y planeó su suicidio por desamor

A sus 13 años, Karen era de las niñas más populares de la Secundaria número 74 en Hermosillo, según sus amigos, todos en la escuela la conocían. Su simpatía caía bien a los demás, cuentan sus compañeros.

“Era una linda persona, siempre sonriendo a los demás, todo mundo la conocía en la escuela, a todos les hablaba, era muy simpática, la pasábamos bien con ella”, expresaron tres de sus amigos de clase, al salir del velorio en la funeraria Juan Pablo II de la capital sonorense.

La misteriosa muerte de dos menores en Huásabas

Con risas recordaban las anécdotas que pasaron con la adolescente, durante los tres años de secundaria, pues se encontraban ya, cursando el último año escolar, sin embargo, en sus ojos quedaba aun rastro del llanto derramado durante su funeral.

Era una niña con fuerza, seguridad y sueños, lo que les era casi imposible aceptar que se había suicidado por la madrugada del pasado domingo, en las ruinas de una vivienda conocida como “la casa del diablo”, ubicada en la colonia los arroyos.

Karen había dado señales de querer suicidarse en más de una ocasión, desde meses atrás venía anunciando su partida, a través de mensajes con características depresivas en su cuenta de Facebook.

Sus mejores amigos, esta vez tampoco lo creyeron, pensaron que se trataba de otro mal momento por el que pasaba a raíz de una ruptura amorosa.

“Ella siempre nos avisaba de que se iba a suicidar, pero al siguiente día la veíamos aún más feliz, muy alegre, por eso no le creíamos, pensábamos que se trataba de un juego”.

Una vez que fueron avisados por los familiares de la menor de 13 años, y ver el cuerpo postrado en un ataúd, sus mejores amigas quebraron en llanto, pues esta vez la pesadilla era cierta, Karen y no estaba, su risa y sus sueños habían desaparecido para siempre.

El 2 de septiembre pasado, anunció en una publicación de Facebook que el niño quien para ella era el amor de su vida, había decidido terminar su relación de 8 meses. En las palabras se describe el deseo y la esperanza que tenía de que regresaran, pero una semana después, al ver que su enamorado no volvió, recurre al suicidio.

“Si después vuelves, tal vez este aquí aun, junto en donde me dejaste, o tal vez ya no, ya no esté donde mismo y me encuentre en un lugar mucho mejor, pero siempre te amaré y nunca olvides que por ti haría lo que fuera”.

El menor, ahora guarda en su perfil de Facebook una fotografía con Karen, la cual nombra “descansa en paz mi niña siempre en mi corazón”.

Mensajes como “Dime que es mentira”, “te extrañamos Karen”, “Para verte de nuevo, darte un abrazo y nunca soltarte”, inundaban los muros de Facebook de sus amigas, quienes sabían que, aun con su sonrisa, la joven estaba destrozada por dentro sus últimos días de vida.

Conocer temores e inseguridades de los hijos puede evitar un suicidio

Saber identificar el temor e inseguridades que presentan los hijos, es una de las tareas primordiales que deben atender los padres de familia para detectar cualquier tendencia suicida en los adolescentes, indicó Karina Zárate Félix.

La directora de DIF Sonora, dijo que no solo en casa sino también en las escuelas y dependencias de gobierno, se debe trabajar en crear conciencia para frenar los casos de suicidios en jóvenes, como el ocurrido el pasado fin de semana con una menor de 13 años que se ahorcó en una casa en ruinas.

“Es preocupante para todos, no solo para las instituciones, es un trabajo que debemos hacer de forma coordinada y sobre todo en el caso y dependencia que a mí me toca, es un trabajo de mucha conciencia de los padres de familia, pero no solo de los padres, sino de quienes están al cuidado de las niñas, niños y adolescentes”.

De acuerdo con el Instituto Sonorense de la Juventud los intentos de suicidio en adolescentes este año han incrementado, dado que se reportan de enero a agosto 268 casos, mientras que en todo 2017 fueron 310.

“Hay que estar pendientes de lo que les sucede, lo que les preocupa, les atemoriza, de quienes les acompañan, ese es un trabajo muy importante que no debemos perder de vista”.

Personas suicidas padecen de una o más enfermedades mentales

El 90 por ciento de las personas que fallecen por suicidio sufren de una o más enfermedades mentales, como depresión mayor, trastorno bipolar (fase de depresión), abuso de alcohol o drogas, esquizofrenia o desordenes de personalidad, indicó Juan Manuel Tong Payán.

El Director de Salud Mental y Adicciones, dijo que la enfermedad mental más común que termina en suicidio es la depresión mayor, una enfermedad recurrente, cada vez que un paciente se deprime el riesgo de suicidio regresa.

“En el caso de los niños y adolescentes se pueden presentar problemas con las relaciones familiares, problemas escolares, llamadas de atención de padres o maestros, déficit de afecto y atención, expresar sentimientos de desesperanza o culpabilidad, entre otros”, señaló.

Tong Payán agregó que en caso de detectar las señales de alarma en alguna persona se deberá hablar con el individuo y asegurarle que hay grupos de ayuda, además de buscar a un profesional de la salud de manera inmediata.

El 50 por ciento de los adolescentes, de acuerdo a los especialistas de la dependencia estatal, comunica sus intenciones de suicidarse a sus familiares y amigos, además, el 58 por ciento de los adultos mayores realiza comentarios a sus médicos de atención primaria, a quienes expresa sus intenciones o la falta de motivación para vivir.

mvf