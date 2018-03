Corren a jugadora por publicar fotos 'demasiado sexys'

REDACCIÓN 29/03/2018 06:38 p.m.

Sin haber roto algún reglamento, la jugadora del equipo de voleibol de la Universidad de Cincinnati Shalom Ifeanyi fue excluida de la escuadra, luego de que su entrenadora considerara que la joven publicaba en su cuenta de Instagram fotografías en las que luce "demasiado sexy".

Y es que luego de ver una fotografía de Sharlom en traje de baño, la entrenadora Molly Alvey afirmó que la imagen "va en contra de los valores que la universidad busca difundir a través del equipo".

Los reportes emitidos por medios de comunicación locales señalan que tras ver la imagen Alvey ordenó a la joven de 19 años eliminar la imagen porque no concordaba con la imagen que quería transmitir la institución.

Con la intención de permanecer dentro del equipo, Ifeanyi borró la imagen y aun así fue excluida por la entrenadora. Además la joven recibió varios mensajes de correo electrónico en el que la responsable de la escuadra le pidió borrar más fotografías.

Ante dicha actitud la joven señaló que todo le parecía ser "algo personal, porque otras jugadoras que subían imágenes en traje de baño no se les dicen nada".

Luego de ser expulsada, Ifeanyi entabló una demanda en un tribunal federal de Ohio en contra de la institución y la entrenadora, a quienes acusa de discriminación racial y sexual.

Body shaming is costing Black women and girls their DREAMS. Shalom Ifeanyi´s response to her coach says it all. @uofcincy needs to #FireCoachMolly pic.twitter.com/bGNykyzYXg