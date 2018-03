VIDEO Así fue una de las peleas más sangrientas de MMA

REDACCIÓN 29/03/2018 02:42 p.m.

El fin de semana Kal Schwartz y Kay Hansen se enfrentaron como parte de la cartelera del evento Invicta FC 28, en el que la primera de ellas no tuvo piedad de su rival al propinarle una de las golpizas más sangrientas que se hayan visto dentro de las Artes Marciales Mixta (MMA).

Ambas peleadoras son novatas y a pesar de ellos dejaron en claro sus deseos por lograr el triunfo, solo que en este caso la fortuna favoreció solo a Kal, quien desde el inicio de la contienda logró conectar un golpe que abrió la ceja de Hansen y a partir de ese momento la sangre fue protagonista pleno del combate.

La contienda correspondió a la categoría de límite es 52.3 kg y con esta sangrienta victoria, Schwartz consiguió su segunda pelea profesional ganada en las MMA, como amateur logró seis triunfos. En total, tiene un récord de 2-1, mientras que Kay suma ahora dos derrotas.

