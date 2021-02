Joven francesa sale a correr en Canadá y termina presa en EU

Una joven francesa de nombre Cedella Roman de solo 19 años de edad estaba de visita en casa de su madre en la Columbia Británica, en Canadá, cuando una noche decidió salir a trotar por una playa cercana.

Cuando la marea subió, se dirigió a un camino de tierra unos metros más adentro del lugar en donde corría y se detuvo para tomar una fotografía antes de volver sobre sus pasos, según contó Roman a medios canadienses.

ESTE FUE EL EXTRAÑO ALARIDO DE UN PAR DE LINCES QUE SE REGISTRÓ EN CANADÁ

Al Seguir avanzando por la arena, fue confrontada por dos agentes de la patrulla fronteriza estadunidense; sin darse cuenta había cruzado la frontera de Estados Unidos hasta Blaine,en Washington, "los agentes comenzaron a decirme que había cruzado la frontera ilegalmente a lo que yo respondí que realmente no lo había hecho a propósito", mencionó Cedella,





Sin embargo pasó poco tiempo para que comenzara a darse cuenta de la gravedad de su situación.

"Aunque pensé que era realmente serio, no creí que me iban a meter en la cárcel", afirma.

EN ESTE TIPO DE LUGARES SE HAN REPORTADO SITUACIONES DE ABUSOS SEXUALES SOBRE LOS DETENIDOS

Pero si, fue enviada al Centro de Detenciones del Tacoma Northwest, una prisión de inmigración privada en el estado de Washington.

"Me pidieron que me quitara todas mis pertenencias personales, como mis joyas, me registraron en todas partes. Entonces entendí que se estaba poniendo muy serio", relató la joven a una emisora canadiense.





Cuando fue llevada al centro de detención, Cedella recuerda que fue colocada en una habitación junto a otras 100 personas aproximadamente, "estuvimos encerrados todo el tiempo y en el patio había alambres de púas y perros", cuenta en entrevista con la agencias de noticias.

ASÍ SON LOS CENTROS DE DETENCIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Se le permitió ponerse en contacto con su madre, Christiane Ferne, que llegó al centro de detención con el pasaporte y el permiso de trabajo de su hija.

Finalmente, Canadá le autorizó la entrada a Roman, sin embargo fue hasta 15 días después que salió del centro de detención debido a motivos de seguridad, según dijeron voceros oficiales, porlo que la chica tuvo que pasar dos semanas en la cárcel de migración.

Cedella Roman regresó a Canadá el pasado 6 de junio.

Con información de BBC

aja