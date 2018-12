Jalisco, la entidad más peligrosa en tres días de la era AMLO

Jalisco, junto a Michoacán, es la entidad más peligrosa en los primeros días de la administración de Andrés Manuel López Obrador, así lo dio a conocer el presidente durante la conferencia matutina de esta mañana.

Hechos recientes y cifras oficiales exponen la realidad de violencia en tierras tapatías, estado bastión de la organización criminal más peligrosa del país y una de las cinco del mundo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A penas ayer, 3 de diciembre, un grupo armado emboscó a elementos de la Fuerza Única Regional, en La Huerta, Jalisco; ataque que dejó un saldo de seis uniformados asesinados y uno más herido.

De acuerdo con la Fiscalía General de Jalisco, los hombres armados eran miembros del CJNG, quienes iban a rescatar a un hombre detenido, quien no fue liberado y quedó herido.

Tras los hechos, se reportaron bloqueos con automóviles incendiados en zonas cercanas, hecho característico del cártel jalisciense.

Sin mencionar el ataque, con una granada, contra el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, sucedida las últimas horas del 30 de noviembre y dada a conocer por las autoridades estadunidenses el primero de diciembre. Por los hechos no hubo muertos ni heridos.

De enero a octubre de 2018 fueron asesinadas en Jalisco mil 950 personas, lo que significa un promedio mensual de 195 víctimas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esta cifra, con dos meses para conocer el total de asesinatos de este año, ya supera el número de homicidios dolosos que se registraron en Jalisco el año pasado.

En 2017 fueron asesinadas mil 552 personas en tierras tapatías, lo que significa un promedio de 129 casos mensuales.

Esto significa un aumento en el promedio mensual de 51% en los asesinatos cometidos en Jalisco en menos de un año.

Desde que el gobierno federal, junto con el de los Estados Unidos, anunciaron la cacería contra el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", los asesinatos en Jalisco aumentaron un 31%.

Esto al pasar de 194 asesinatos en julio a 256 en octubre pasado, siendo esta la cifra de muertos más alta en Jalisco en lo que va de 2018.

En agosto pasado, la Procuraduría General de Justicia (PGR) aumentó la recompensa en contra de "El Mencho" de 2 millones a 30 millones de pesos, anunció que había implementado una búsqueda intensiva contra el capo criminal.

Mientras que en Octubre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó sobre la recompensa por la captura de Oseguera Cervantes en 10 millones de dólares.

La búsqueda contra el líder del CJNG comenzó en la zona que conecta a Jalisco con Michoacán y Colima, entidades donde opera el cártel.

#Didyouknow @statedept not only conducts #diplomacy & foreign assistance, but fights #crime around the world? INL´s #NarcoticsRewardProgram is now offering up to $10 million for info leading to arrest of druglord El Mencho. More info here: https://t.co/Y23qsIDK8m @DOJPH @DEAHQ pic.twitter.com/6OZQNaPUaD