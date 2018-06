ROBO DE BOLETAS

¿Qué hace el INE cuando se roban las boletas electorales?

El INE explicó que las boletas que fueron robadas no pueden ser reutilizadas el 1 de julio, por lo que descartó la posibilidad de un fraude electoral

28/06/2018

En días previos, se han robado boletas electorales en Oaxaca, Veracruz y Tabasco, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que, aunque esas acciones son preocupantes, no ponen en riesgo la elección.

El INE aseguró que las elecciones están blindadas y que la boletas robadas carecen de validez, por lo que no podrán ser utilizadas en las votaciones del próximo domingo 1 de julio.

Así es como el instituto garantiza la elección pese a los robos de las boletas:

El INE reimprimió las boletas .

las . Las boletas tendrán en el dorso el sello del instituto.

tendrán en el dorso el del instituto. Las boletas deberán ser firmadas por cada uno de los representantes de los partidos y de los candidatos independientes.

deberán ser por cada uno de los representantes de los partidos y de los candidatos independientes. Las boletas que no cuenten con esos símbolos no serán válidas, por lo que no se pueden duplicar los votos.

Ante el robo bien identificado de algunos paquetes electorales, ¿puede haber fraude en esas casillas? ¿Qué hará el @INEMexico? Las boletas se sustituirán y las robadas carecerán de validez. Va infografía explicativa. pic.twitter.com/79J3VJ4TJL — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) 28 de junio de 2018

El Instituto explicó que las boletas robadas no podrán ser utilizadas en otros distritos electorales, ya que están plenamente inidentificadas, debido a que están foliadas y tienen especificadas la entidad, distrito electoral y el municipio al cual están destinadas; es decir, que una boleta no será válida si esos elementos no corresponden al lugar de la elección.

De esta forma, las medidas antes explicadas permitirán identificar y cancelar, durante el conteo de votos en las casillas, o en los cómputos distritales, las boletas robadas o alteradas, con lo que el INE garantiza la transparencia e imposibilita la comisión de posibles fraudes electorales.

