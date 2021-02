Licencia de ''El Bronco'' desata controversia

El Instituto Nacional Electoral (INE), debería negarle el registro como candidato presidencial independiente a Jaime Rodríguez “El Bronco”, a menos que se separe en definitiva de la Gubernatura, pues su licencia de seis meses es insuficiente para respetar los tiempos electorales, consideran ex consejeros y expertos en derechos constitucional.

Para cumplir con el Artículo 92 de la Constitución de Nuevo León, Rodríguez solicitó la licencia máxima de seis meses a partir del 1 de enero y debería regresar al cargo el 1 de julio, día de las elecciones presidenciales.

Pero los expertos advierten que, según la jurisprudencia 14/2009 del Trife, la separación del aspirante de su cargo oficial debe abarcar todo el proceso electoral, que concluye hasta septiembre, con la declaración de validez de la elección.

Puedes leer: El Bronco se disculpa por 'chapulinear' y va contra partidos

Para el ex consejero electoral, Jaime Cárdenas, El Bronco reasume el cargo dentro de los seis meses que marca la licencia o se queda fuera del cargo.

"Y el INE también podría tener problemas para registrarlo", agregó, "porque no se está separando, no abarca su separación todo el proceso electoral”, sino una parte de ella.

La elegibilidad de "El Bronco" fue puesta sobre la mesa luego de la editorial que público ayer el jurista y especialista en Derecho Constitucional, Diego Valadés, quien advirtió que el registro de Rodríguez sería inconstitucional.

Eduardo Huchim, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, dijo que el INE debería negarle el registro a Rodríguez si éste no se separa definitivamente del cargo.

Para el académico Elisur Arteaga, la eventual candidatura del gobernador con licencia raya en la inconstitucionalidad y estimó que se le debería dar el registro, a menos que se separe definitivamente del cargo.

"No sería candidato", expresó. "Se les fue a sus abogados. Legalmente no puede, no va a cumplir con los requisitos.

"Tiene que regresar al cargo el 2 de julio a más tardar so pena de que pierda el cargo de Gobernador", añadió. "Si no lo hace, ya si gana, se desataría el caos".

Arteaga dijo que un posible triunfo de Rodríguez crearía una crisis legal, pues no hay claridad de si se le podría dar la constancia de ganador si fuera Gobernador.

El senador panista Raúl Gracia también advirtió que, de ganar la elección, Rodríguez provocaría una crisis de constitucionalidad, ya que estaría legalmente impedido para convertirse en Presidente, porque su licencia expira el 1 de julio.









Con información de Reforma









kach