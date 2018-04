NEZAHUALCÓYOTL

"Tenemos que reciclar jeringas", la precaria situación de hospitales del ISEM

Personal médico del Hospital La Perla, ubicado en Nezahualcóyotl, denunció la carencia de medicamentos, materiales para curación, equipo de laboratorio y sillas

JUAN LÁZARO 19/04/2018 01:38 p.m.

Hospital La Perla en Nezahualcóyotl (Fotos: Juan Lázaro)

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México (La Silla Rota).- En duras sillas o en el suelo, pacientes del Hospital La Perla del Instituto de Salud en el Estado de México (ISEM), tienen que pasar la noche o esperar atención médica, ante la falta de camas para atender la alta demanda hospitalaria en esta ciudad.

La misma situación prevalece en el Hospital Gustavo Baz Prada de Nezahualcóyotl, el Hospital 90 Camas de Chimalhuacán y el Hospital General de Chalco.

A la falta de camas se suma la ausencia de medicamentos.

"Tenemos que reciclar jeringas para atender a pacientes", reconoció el personal del nosocomio de La Perla.

Desde hace año y medio, las condiciones en los hospitales generales del ISEM han empeorado y los pacientes tienen que soportar las difíciles condiciones de estar esperando en el suelo o en las sillas, turnándose para sentarse.

Ante esta situación, los mismos trabajadores de ese nosocomio colocaron sobre el edificio una manta que dice: "Laboramos bajo protesta por las difíciles condiciones que nos vemos obligados a a brindar a la comunidad".

Expusieron que el personal médico carece de medicamentos, materiales para curación, equipo de laboratorio e instrumental médico.

"Tenemos mucho trabajo, llegan los pacientes y se enojan con nosotros pero nosotros no tenemos la culpa", dijo una de las enfermeras.

Agregó: "La población no entiende que nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, pero si no tenemos con qué trabajar no es culpa nuestra".

En los nosocomios del ISEM lo más deprimente se observa en las salas de urgencias, donde no hay espacios adecuados y a los pacientes los mantienen por más de 24 horas sentados, en una banca dura, conectados a mangueras por donde les aplican suero y medicamentos.

