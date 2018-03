No cabe duda que Andrés Manuel López Obrador tiene una gran habilidad para comunicar, marcar agenda y evadir cuestionamientos, pero a pesar de la experiencia acumulada a lo largo de 12 años en campaña permanente y de una estrategia que le ha permitido moderar la percepción negativa que había provocado con sus desplantes, al parecer lo termina traicionando el subconsciente al emitir declaraciones que desconciertan y preocupan, pues de nuevo muestran esa personalidad que tanta desconfianza genera.

La reelección de AMLO





En una reunión con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, López Obrador afirmó que no se va a reelegir por lo que va a trabajar lo doble para lograr sacar el país del atolladero en un sexenio, y posteriormente reconoció que aunque la reelección es una tentación, no modificará las leyes para ampliar su mandato.

Es difícil saber cuál era su intención. Si se trató de un exabrupto –lo que podría sugerir que es algo que le han planteado o le ha pasado por la cabeza–, o quizá buscaba disipar la idea de que, en caso de triunfar en la elección presidencial, existe el riesgo de que pretenda perpetuarse en el poder como ha sido el caso de algunos presidentes latinoamericanos (Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela o Evo Morales en Bolivia) con los que se le ha llegado a equiparar.

En cualquier sentido, se refirió al tema de la reelección como si se tratara de una decisión propia, de un asunto de voluntad, dando por sentado que el voto le favorecerá el próximo 1º de julio lo cual es muy prematuro. Aún y cuando AMLO se ha mantenido al frente de las encuestas con un amplio margen, no se debe perder de vista que faltan 107 días para la jornada electoral y, cuando menos en este momento, aproximadamente el 65% del electorado no lo considera como su primer opción ya sea porque no ha decidido el sentido de su voto, o porque sus preferencias son otras.

A ello hay que sumarle que para legislar en materia de reelección, se requiere de mayoría calificada en ambas cámaras así como de la aprobación en al menos 17 congresos locales por tratarse de una reforma constitucional, lo que se antoja sumamente difícil pues lo más probable es que para la próxima legislatura federal nuevamente contemos con un congreso dividido, además de que Morena tendría que obtener el triunfo a nivel legislativo en la mayoría de las entidades.

El tigre de AMLO





Sin embargo, la declaración que ha provocado mayor polémica generando un efecto contrario al de dar tranquilidad, es la que emitió durante la convención de banqueros el pasado fin de semana al advertir que si se atreven a hacer fraude electoral, se retiraría a su rancho en Palenque, pero a ver quién amarra al tigre.

Por más que ha tratado de matizar el sentido de la frase, sigue sonando amenazante. Desde luego está en su derecho de exigir limpieza en las elecciones y pronunciarse contra la posibilidad de fraude, pero lo cierto es que López Obrador no se ha caracterizado precisamente por el respeto a las instituciones, y de hecho ya descalificó tanto al INE como al Tribunal cuando todavía ni siquiera inician las campañas e incluso en muchas de las quejas que se han presentado en su contra, le han dado la razón.

Te sugerimos: Los taches de la Convención Bancaria

No hay más que el triunfo





Parece que para AMLO no existe ningún otro escenario que no sea el del triunfo, y la única explicación en caso de que no sea así es la del fraude –menospreciando a dos tercios del electorado que no han manifestado su intención de votar por él–, lo que de suyo es motivo de preocupación, pero más aún si el mensaje es que la limpieza de las elecciones está en función del resultado. Si gana, habrá de reconocer que las cosas se hicieron bien, si pierde, el fraude estará acreditado y se desatará la violencia en nuestro país.

Lee más: Por una comisión de la verdad

@agus_castilla | @OpinionLSR | @lasillarota