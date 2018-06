EN TERRITORIO MUNDIALISTA

"Si gana AMLO, acá me quedo": hijo de FCH en Rusia

Se trata de Luis Felipe Calderón Zavala, quien vive el Mundial de futbol desde Rusia

REDACCIÓN 18/06/2018 09:00 a.m.

El hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala en Rusia (Especial)

"Si gana AMLO, acá me quedo", fue el mensaje que sostenía el hijo del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y de la ex candidata presidencial Margarita Zavala.

Lee también en La Silla Rota: Así es el clóset de AMLO

Se trata de Luis Felipe Calderón Zavala, quien vive el Mundial de futbol desde Rusia.

Fue captado en una fotografía sosteniendo una bandera de México en la que estaba grabada la frase contra el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, quien se mantiene como puntero en la mayoría de las encuestas.





Sus escándalos





El hijo de Felipe y Margarita ya había sido noticia en 2017, cuando realizó desmanes en un bar de un hotel en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El hecho fue reportado por medios locales y administradores del hotel Porto Real Resort.

Agentes de la Policía señalaron que identificaron al joven Luis Felipe Calderón Zavala en "estado alterado" y fue señalado como el responsable de perturbar el orden público.

Los policías negaron que el joven haya sido detenido o que se la haya realizado algún examen toxicológico o de alcoholemia.





LEA TAMBIEN AMLO ofrece crear nuevas universidades públicas El candidato de la coalición "Juntos Haremos historia" promete que todos los jóvenes que están desempleados, que ya no están estudiando, van a ser contratados









lrc