Detienen reconstrucción tras el sismo por errores del Fonden

Morelos (La Silla Rota).- Casi cuatro meses después del terremoto que sacudió a Morelos y que dejó miles de familias damnificadas y sus viviendas destrozadas, el proceso de reconstrucción en las zonas más dañadas del sur de Morelos ni siquiera ha comenzado.

Habitantes del municipio de Jojutla, uno de los más afectados por el sismo del 19 de septiembre, aseguran que los errores cometidos por el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en el reparto de las tarjetas con los recursos económicos no ha sido corregido.

Tan solo en la colonia Emiliano Zapata de ese municipio a la mitad de las personas damnificadas que perdieron completamente sus viviendas y que en consecuencia recibirían 120 mil pesos del Fonden, solo les fueron entregadas tarjetas con 15 mil pesos.

La tarjeta que nos llegó es por daños parciales, lo mío fue pérdida total, no se vale, pues que estén jugando con nosotros, porque están viendo la situación en que estamos, cómo estamos, ya sin casa y todavía nos mandan la tarjeta con daños parciales”, expresó Hortensia Navarro Parra, damnificada de la colonia Emiliano Zapata de Jojutla.

Estos casos se repiten en todas las calles de la zona más dañada por el terremoto.

“Sí llegaron las tarjetas, pero los que eran de pérdida total les llegó de parcial, entonces a los que realmente les tocaban las dos tarjetas no se las dieron”, dijo Antonio López, vecino de la colonia Independencia.

Los errores del Fonden han provocado más desánimo entre las familias damnificadas quienes durante casi cuatro meses han vivido, primero, a la intemperie, y después dentro de carpas de plástico.

“Pues ya estábamos contentos porque ya íbamos a construir la casa, ¿no? ¿pues ahorita cómo? Si nada más nos hacen dar vueltas y luego hace mucho frío”, expresó María de los Ángeles Ávila Valentín, una de las miles de damnificadas de Jojutla.

Y es que si con 120 mil pesos las familias que perdieron su casa veían pocas posibilidades de reconstruir su vivienda, con 15 mil pesos, aseguran, es prácticamente imposible.

“Yo sentí tristeza, porque con 15 mil pesos no nos alcanza para construir una casa y con los 120, pues tampoco, pero ya es más 120 a que te den 15 mil pesos, es una tristeza pues, o estarán jugando con nosotros o no sé qué piensen los del Fonden”, dijo Hortensia Navarro.

Esos errores del Fonden han provocado que la reconstrucción en Jojutla no inicie, pues las personas no quieren usar los 15 mil pues temen que el Gobierno se los exija a cambio de corregir y entregarles los 120 mil pesos.

Usted lo está constatando, vea que no se ha iniciado nada, y ahorita en eso andan, viendo para acá, para allá, para ver si ya se agiliza esto porque la verdad vivir así no es vivir”, dijo Antonio López Ayala.

Con el paso del tiempo, las familias damnificadas han debido soportar las condiciones del clima adentro de las carpas de plástico.

Tras el sismo padecieron la temporada de lluvias y ahora las bajas temperaturas.

Además los servicios públicos no han sido restablecidos en las colonias afectadas.

“Pues la verdad, yo no sé a qué están jugando ellos, pero lo de nosotros va en serio, porque, la verdad, en estas casitas no es vida, en el día es mucho calor, en la noche es mucho el frío y, la verdad, no queremos estar pasándola más tiempo así”, dijo Adriana Tinoco.

Anuncian investigación por irregularidades del Fonden

La diputada federal de Morena, Lucía Meza Guzmán, dijo que en un recorrido por la zona sur del Estado confirmó los errores del Fonden en la distribución de los recursos.

“El día de ayer estuvimos en Jojutla pues celebrando los festejos de Reyes, estuvimos en la colonia Emiliano Zapata y pudimos percatarnos que el tema de la reconstrucción derivado del sismo del 19 de septiembre sigue detenido, muy lamentable que las familias todavía sigan viviendo en casas de campaña cuando finalmente nosotros en la Cámara de Diputados aprobamos un recurso importante, un presupuesto”, expresó.

Agregó que en algunos predios el escombro ni siquiera ha sido retirado.

Pudimos ver que todavía en algunas viviendas hay escombros que no han sido retirados, que ni siquiera han iniciado con la reconstrucción de algunas viviendas, tuvimos por ahí la denuncia de algunas familias que estaban inconformes porque los 120 mil pesos que les están dando cuando es una pérdida total, definitivamente tampoco les alcanza porque también entregaron tarjetas que no estuvieron con el recurso que se les había comentado, solamente traían 15 mil pesos”, dijo.

Ante las denuncias, la legisladora federal adelantó que presentará un punto de acuerdo en la Cámara de Diputado para que se autorice una investigación a la aplicación del Fonden en el territorio morelense.

“Nosotros vamos a pedir concretamente en la diputación permanente que se abra una investigación en el tema de Morelos por el tema de la reconstrucción, vamos a pedir que se investiguen todas estas anomalías. Que investigue el uso del Fonden por las tarjetas que están mal entregadas, como te digo en algunas dicen, bueno, sí es una pérdida total y solamente les entregan una tarjeta con 15 mil pesos, entonces, ¿dónde está el resto del dinero?”, dijo la diputada.

A pesar de que el gobierno federal había anunciado a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que el proceso de reconstrucción arrancaría antes de las fiestas navideñas de 2017, los damnificados de Jojutla vivieron la celebración de Año Nuevo y de Navidad en sus casas de campaña.

