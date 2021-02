Arepas, la salvación de venezolanos que se refugiaron en Sonora

Sin un empleo formal en el campo de la industria que predomina en Hermosillo, una pareja joven de venezolanos ha logrado salir adelante y costear su estancia en Sonora, con pago de renta y manutención de sus hijas.

Su propósito de año nuevo a finales de 2017, fue dar un giro a la condición de vida que tenían en su país de origen por la falta de empleo, pobreza extrema e inseguridad.

Y con un poco de imaginación Enger Cárdenaz y Alexandra Hajjat, decidieron probar suerte armando su propia mini empresa gastronómica en la capital sonorense, donde consideran existen mejores oportunidades de empleo por ser zona fronteriza con Estados Unidos.

“El plan cuando pensamos en salir de Venezuela, fue buscar empleo en alguna empresa como obreros, pero ya estando aquí vimos que la comida es una de las cosas que más disfrutan y consumen los habitantes de esta ciudad”.

“Dijimos, ¿por qué no mostrarles algo de lo mejor que se come allá en Venezuela? y que además de sencillo y barato, es delicioso”.

Su peculiar acento venezolano ya es reconocido en las calles del Centro Histórico de la capital sonorense, pues anuncia la llegada de un nuevo manjar gastronómico que representa para empleados de las oficinas de gobierno y visitantes, el lonche preferido a media mañana.

Las arepas venezolanas son un platillo típico en América del Sur y en poco tiempo se han vuelto muy solicitadas por oficinistas y empleados de gobierno en el centro Histórico de Hermosillo, donde todas las mañanas venden entre 40 y 50 arepas.

Rellenas de carne con papas, salchichas, pollo, chorizos y a base de maíz, se preparan las arepas venezolanas, a las que se les agrega el ingrediente secreto de la salsa Guasacaca típica de Venezuela y parecida al guacamole en México y de venden a 30 pesos, detalló Alexandra.

"Nosotros decidimos vender las arepas venezolanas aquí porque vemos que aquí casi no venden nada de otras partes, venden que si puro 'dogo', lo típico de aquí y pues para dar a conocer también otras culturas y gastronomía.

Los esposos con sus dos hijas de 12 y 10 años, salieron de su país natal debido a las condiciones precarias en las que vive la mayoría de la población debido a la falta de oportunidades, alimento y empleo que caracteriza a esa región.

"La razón por la que nos vinimos es porque en Venezuela está la situación muy dura, vinimos a trabajar, la escasez de alimento, medicina y de todo es el mayor problema, no sirve el gobierno que tenemos, hay desempleo, uno se gradúa de estudiar y no puede ejercer la carrera porque no hay trabajo".

La pareja de esposos del sur de América planean expandir su negocio en unos meses más y establecerse de manera permanente en Hermosillo, donde aseguran la gente es cálida y les ha tratado bien, con comentarios positivos hacia su producto y su estancia en la ciudad.

