Así fue como 200 migrantes obtuvieron visa humanitaria en México

“Hay muchos motivos, una cosa es la falta de trabajo, lo que es son asuntos de pandillas y todo eso, aparte el gobierno que no está poniendo un límite a eso, no lleva un tratado con esta gente, simplemente nos están sacando del país por varios problemas como falta de vivienda, al gobierno lo que le interesa es llenarse las mano de dinero y no nos queda de otra más que salir con nuestros niños”.