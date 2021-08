Vuelven a protestar en Yucatán contra megagranjas de cerdos

MÉRIDA.- En Yucatán, los habitantes del municipio de Homún protestaron para exigir a las autoridades dejar de ser cómplices de la empresa PAPO, quien desde 2017 instaló una megagranja de cerdos que contamina el agua de los cenotes.

Reprocharon que la empresa presentó un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) en el que se afirma que las descargas de agua no causan daño al medio ambiente.

En el documento, firmado por la directora jurídica de la SDS, Karen Aguirre Bates, se afirma que "la planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes".

Con esta acción existe la posibilidad de que la autoridad judicial decida levantar la suspensión otorgada, el 9 de octubre de 2018, por la Juez Miriam Cámara Patrón, que impide que la granja entre en operaciones.

El pueblo maya de Homún lleva años en lucha contra una megagranja de 50 mil cabezas propiedad de la empresa Kekén. Gracias a un juicio de amparo, la granja se encuentra ahora suspendida.



Al grito de "¡Homún no se vende!", los pobladores caminaron del parque de la Mejorada al Palacio de Gobierno para exigir respetar la consulta indígena en la que rechazaron la granja.

"¡Homún es un pueblo que sale adelante por el turismo. No sabes qué hermoso es. Homún no se vende, Homún no se vende por unos pesos y Homún está acostumbrado a luchar!", exclamó al micrófono.

En la protesta también participaron los pobladores de Kinchil, Celestún y de la comisaría de San Fernando en Maxcanú, quienes hace apenas una semana votaron en contra de la instalación de granjas de cerdos.

Asimismo, recordaron que la lucha inició en la administración del exgobernador del PRI, Rolando Zapata Bello, cuando el titular de la antigua Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro, otorgó los permisos para la granja.

"No vamos a permitir injusticias en nuestros pueblos, estamos resistiendo y tenemos cuatro años de lucha", manifestó el representante de Kana'an Ts'onot, José Clemente May Echeverría.

Otro de los activistas, Doroteo Hau Kue de Kana'an Ts'onot, recalcó que Homún seguirá con la lucha para cuidar del agua y los recursos naturales.

Homún está firme en la lucha por la defensa del agua. Nosotros defenderemos el agua para el futuro de los niños, nos compete cuidarnos porque las autoridades no lo harán jamás. Son unos lambiscones de Kekén

De las 257 granjas existentes en la Península, 222 están en Yucatán, y de éstas, 31 se encuentran en zonas cuya política ambiental es de conservación y protección, es decir, que las características del territorio en esas áreas son incompatibles con las granjas porcícolas.

Así lo revela el estudio ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la península de Yucatán? La carne que está consumiendo al Planeta, donde especialistas de la organización Greenpeace confirmaron que, en 10 municipios de Yucatán, se han instalado 31 granjas porcícolas que operan al margen de la Ley, porque han invadido superficies destinadas a la conservación y protección.

En abril pasado, Greenpeace alertó que el crecimiento desenfrenado de la cría de cerdos industrial ha degradado el aire, el suelo y el agua de la península de Yucatán.

"Es crucial regular la industria porcina existente en la Península de Yucatán para evitar una catástrofe ecosistémica y luego transformar el modelo de producción de carne porcina a nivel industrial desde las raíces", dijo Viridiana Lázaro, especialista en Agricultura y cambio climático de Greenpeace México.





