Violencia marca a la mujer de Yucatán en 2019

Marcela estuvo casada durante 25 años, durante los cuales, los gritos y golpes formaban parte de las discusiones con su esposo. Sin embargo, ella trataba de ser feliz.

"En mi mundo yo era feliz, independientemente de los problemas, de los golpes, yo era feliz, pensaba que eso era la felicidad y decidí seguir".

Fueron los dos últimos ataques, que atestiguó su hija de 15 años, que la impulsaron a terminar con ese capítulo en su vida. No aceptaría que sus hijos crecieran en un ambiente hostil y violento.

Al día siguiente del último incidente de violencia, Marcela acudió ante una agencia de la Fiscalía General del Estado a denunciar los maltratos que había sufrido. "Mi hija me dijo que quería que demandara a su papá por los golpes. Al día siguiente fuimos juntas a denunciar".

Sin embargo, con la denuncia no se acabaron los maltratos, su esposo le retiró el apoyo económico y el vehículo que usaba para movilizarse. Ella no trabajaba, se dedicaba a las labores del hogar y cuidar de sus hijos de tiempo completo.

Reconoció que, pese a las circunstancias, aún lo quiere, pero ya no como antes. "Yo quiero mucho a mi esposo, es un matrimonio de 25 años, no puedes dejar de querer a una persona de la noche a la mañana. Pero ya no lo quiero como antes, le dije ´te quiero como papá de mis hijos, pero ya no como hombre´".

Como Marcela, cientos de mujeres en Yucatán viven con miedo dentro de sus hogares. Las cifras no mienten, confirman el panorama de violencia de género y desigualdad que existe.

De enero a octubre, 559 mujeres fueron atendidas por violencia intrafamiliar en los hospitales públicos, solo un hombre de 59 años manifestó haber sido víctima de agresiones dentro de su casa.

Sobresale que el número de denuncias es casi el doble en comparación con la atención médica. Hasta octubre, mil 40 mujeres manifestaron vivir violencia intrafamiliar ante la Fiscalía General del Estado, según información obtenida en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La infancia también se ve afectada cuando se vive en un entorno de golpes y maltratos físicos, verbales y psicológicos.

Este año, cinco niños ingresaron a nosocomios por lesiones a consecuencia de la violencia intrafamiliar en la que crecen. El más pequeño tenía cuatro años según los registros proporcionado por los Servicios de Salud de Yucatán.

En el mismo periodo de tiempo 85 niñas fueron víctimas de lesiones físicas. Las más chicas tenían tres y cuatro años cuando fueron agredidas en su propio hogar.

En Yucatán existen dos refugios para mujeres y sus hijas e hijos que viven en situaciones de violencia extrema. Se trata de Apis Sureste, fundación para la equidad A.C. y del Instituto Municipal para la Mujer, ambos cuentan con servicios de terapia y asesoría legal para ayudar de manera integral a las mujeres durante el proceso.

*Las cifras de las tablas corresponden al corte de octubre, debido a que se solicitó información en noviembre.

*El nombre del testimonio fue cambiado para proteger su identidad.