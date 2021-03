Villahermosa: delincuencia motorizada al auge

VILLAHERMOSA.-"En dos o tres motocicletas se me emparejaron y me encañonan con pistola para obligar a detenerme. De inmediato me quitan el celular, dinero y la motocicleta", narra el repartidor de comida a domicilio a través de aplicación digital.

Juan "N", señala que el hecho ocurrió al bajar del puente sobre el río Carrizal, que une la zona conurbada del poniente Villahermosa con en el fraccionamiento Bosques de Saloya, Nacajuca. Es una zona altamente insegura, donde en un día sábado, al igual que él, nueve motociclistas más fueron víctimas de los delincuentes.

Los malhechores no discriminan para cometer su fechoría y sin distingo alguno atracan, tanto a socios de las distintas plataformas digitales de entrega de comida a domicilio, o empleados de franquicias de comida, como a trabajadores independientes.

Fotos Roberto Barboza

Las víctimas en su mayoría son jóvenes a quienes despojaron de sus motocicletas adquiridas a crédito que aún debían – de los 25 mil pesos a los 60 mil pesos-, teléfonos con precios mínimos de cuatro mil pesos, que puedan soportar las aplicaciones digitales que emplean.

El fenómeno delictivo se incrementó últimamente al ocurrir hasta diez robos de motocicleta en un día, afirman los afectados al denostar la nula respuesta policial que les garantice trabajar y transitar por las calles de manera segura.

"Eso es lo único que pedimos, que se pueda trabajar", clama José "N" –quien labora a través de la aplicación de Uber Eat --. Al igual que sus colegas exige que las autoridades cumplan medianamente su trabajo, o al menos que haya presencia estratégica en las calles para inhibir el delito.

El trabajo de distribución a domicilio en motocicleta, de todo tipo de productos, principalmente alimentos, se incrementó sustancialmente en esta pandemia, y los delincuentes también encontraron un nicho de víctimas en este sector económico emergente.

DELITOS EN AUMENTO

La inseguridad en las calles de la capital tabasqueña descendió, ligeramente, durante el confinamiento por la pandemia en el 2020, pero nuevamente empiezan a repuntar las conductas antisociales.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta febrero de este 2021, la Fiscalía General de Justicia de Tabasco (FGJT) inició 235 Carpetas de Investigación por hurtos de motocicletas. En enero fueron 115 C.I. y en febrero 120 C.I. En promedio cada día fueron 3.9 robos de estos vehículos automotores.

Durante el mismo periodo, pero del 2019, la FGJT inició 351 Carpetas de Investigación –en enero 192 y febrero 159 -- por robo de motocicleta, un promedio diario de 5.85 hurtos. Durante todo ese año fueron mil 761 querellas levantadas por ese ilícito, un promedio de 4.8 diariamente.

Durante el año de la pandemia, 2020, en los dos primeros meses fueron 295 denuncias penales por hurtos de motocicletas – 169 en enero y 126 en febrero --, un promedio de 4.9 casos por día.

En todo 2020 la FGJT abrió mil 192 Carpetas de Investigación por robo de motocicleta, un promedio de 3.2 delitos de ese tipo cotidianamente. Un descenso de 1.6 en comparación del año anterior.

Sin embargo, para los trabajadores de distribución de productos a domicilio en motocicletas, de poco o nada ha servido presentar las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Tabasco. De las tres mil 188 Carpetas de Investigación por robo de motocicleta durante la administración estatal de Morena, casi la totalidad han quedado impunes. Ni los delincuentes fueron detenidos ni los vehículos fueron recuperados.

Los motociclistas víctimas del delito creen que las unidades son desarmadas para venderlas en partes y como refacciones; o son trasladadas y vendidas en comunidades rurales o las trasladan fuera del estado. En realidad no existe certeza y lo único real es que las autoridades no saben ni pueden contra el robo de esos vehículos.

Ante la insoportable situación delictiva que enfrentan, el 22 de marzo, los motociclistas decidieron levantar la voz y efectuaron una caravana de protesta por avenidas de Villahermosa, hasta una parada en Plaza de Armas, frente a la sede del poder ejecutivo, para solicitar al gobernador morenista Adán Augusto López Hernández, solución a la "pesadilla delictiva" que padecen en las calles.

Pidieron un trabajo efectivo de las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado (SSPCT) o el cambio de su titular Hernán Bermúdez Requena, a quien sólo se le ve en fotografías en las redes sociales de la corporación, "presidiendo reuniones".

COLONIAS DE ALTO RIESGO

Los repartidores de comida a domicilio mencionan que existen varias colonias de la capital tabasqueña a la que sólo proporcionan servicio hasta las 18.00 horas, antes de que oscurezca, pues son zonas de alta inseguridad, como Gaviotas Sur y Norte, La Manga, Indeco, Tierra Colorada, Miguel Hidalo, entre otras. Incluso, las plataformas digitales no incluyen servicio a esas zonas.

Sin embargo, hay puntos como la zona del fraccionamiento de Bosques de Saloya, Viveros, La Selva y Brisas del Carrizal, de alta peligrosidad, que la aplicación de Uber Eat aún la incluye como área de servicio, pero los motociclistas tienen que cancelar pedidos que provengan de esos lugares.

O los repartidores que se arriesgan, tienen que tomar las precauciones necesarias. Ahora han acordadocrear grupos de WhatsApp, donde se avisan cuando se trasladen a esa zona, dar su ubicación en tiempo real y en caso de ser asaltados, sus compañeros acudan a apoyarles.

Pero, admiten que por igual en cualquier punto de Villahermosa, cuando menos lo esperan sufren un atraco. José Luis "N", de la aplicación Rappi, hace dos semanas, estaba parado en espera de un servicio, en la calle Margarita Maza de Juárez y Niños Héroes, "cuando llegó un chavo, me encañonó, y me quitó la moto y el dinero".

El lugar es una zona supuestamente medianamente segura, cerca se ubica la residencia oficial del gobernador, a una cuadra de Paseo Tabasco, donde hay un corredor de restaurantes y negocios, pero nada detiene a los delincuentes.

El miércoles 24, la SSPCT difundió que el Comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez, prometió que la corporación preventiva estatal y responsable de la seguridad en la capital tabasqueña pondrá todo el esfuerzo y capacidad para brindar la seguridad que exigen y requieren los motociclistas y repartidores, para darle solución a su problemática en materia de seguridad, "vamos intensificar la presencia policial, el patrullaje".

Reiteró que los operativos son permanentes e itinerantes con el apoyo de equipamiento tecnológico y que "mediante el binomio autoridad-sociedad, mantendrá una estrecha comunicación y coordinación, para el intercambio de información y acciones conjuntas para inhibir los delitos".

El jefe policial no explicó ni anunció nada nuevo en materia de seguridad en la capital tabasqueña, cuyo objetivo sea el restablecer la tranquilidad en las colonias consideradas focos rojos de la violencia delictiva.