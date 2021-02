Van contra acoso al interior del Tec en Nuevo León

MONTERREY.- Luego de que estudiantes exigieran que se actúe contra acosadores al interior del Tec de Monterrey, la institución educativa solicitó que se hagan denuncias oficiales con mecanismos que eviten la difamación, en tanto que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció que investigará cualquier denuncia de las alumnas.

También lee: Suicidios en Nuevo León, "lo que nos rodean no se imaginan lo que sucede"

"Este tipo de violencia requiere mecanismos específicos que aseguren la no revictimización y prioricen el testimonio de las y los sobrevivientes, a la vez que eviten la difamación de las o los implicados; nuestros protocolos los considera e incluyen", indicó la institución a través de un comunicado.

Alumnas del Tec de Monterrey campus Monterrey, acusan a la institución de encubrir a Roberto Montemayor Rojas quien aseguran acumula muchas quejas por acoso sexual y lo premian con cargos en grupos estudiantiles , el Tec responde con esta carta #Feminismo pic.twitter.com/I2aIi90LaJ — Noticias Monterrey #SPGG (@NotiMtyNL) September 10, 2020

La institución señala que para que un caso de acoso u hostigamiento sea atendido, la persona afectada debe activar el Protocolo para la Prevención y Atención para la Violencia de Género y, solicita seguir con el proceso, que toma unos siete pasos y el inicial es enviar un correo a escuchandote@itesm.mx.

Grupos de estudiantes habían solicitado a la institución que atendiera las denuncias de acoso y en donde acusaban a un estudiante, identificado sólo como Roberto M.



Agrupaciones Feministas del Tec y He for She pidieron las condiciones necesarias para tener un campus libre de violencia de género y en una carta, el movimiento He for She del Tec de Monterrey, respaldado por docentes, personal administrativo y alumnas, expresó su inconformidad con que el alumno pertenezca a grupos estudiantiles de la institución por las múltiples denuncias que acumula de acoso.

Exhortamos a las autoridades y nuestros directivos y directivas que tomen las medidas necesarias para que las mujeres pertenecientes a esta institución podamos estudiar en un ambiente libre de violencia en donde todos nuestros derechos sean garantizados

"Que el Tec, como institución y como comunidad cumpla con su obligación de respaldar y proteger a las víctimas de violencia de género, atendiendo a los casos denunciados mediante la vía formal con debida diligencia, así como prevenir y combatir estas situaciones a través de capacitaciones obligatorias de violencia de género para los docentes, los estudiantes y los empleados del Campus", pide.

Una joven denunció en redes sociales el acoso ejercido por Roberto. A partir de su testimonio se sumaron más alumnas y algunas que dijeron ser menores de edad cuando vivieron las agresiones.