Suicidios en NL: "Los que nos rodean no se imaginan lo que sucede"

MONTERREY. - Ruth del Bosque había sufrido abusos psicológicos y físicos, luego perdió a su padre, no había razón para vivir, dice, por lo que intentó quitarse la vida en dos ocasiones.

Tuvo relaciones amorosas complicadas, difíciles, que le llevaron a tomar esa decisión que no concluyó. Hoy en día está bien. Ruth estudió la licenciatura en Consejería, una rama de la psicología y ha escrito cuatro libros enfocados a vencer ese tipo de situaciones y salir del agujero negro.

Del Bosque es una de las decenas de personas que han dejado la intención de quitarse la vida y que son ejemplo de fuerza de voluntad, dice la diputada local Tabita Ortiz, quien en su adolescencia le pasó por la mente el suicidio.

"Las personas entre los 20 y 24 años ocupan la tasa más alta de suicidio en el país, de acuerdo a estadísticas del Inegi. El suicidio representa la segunda causa de muerte en la población de 15 a 29 años, esto es una situación verdaderamente alarmante. Y atendiendo de nuevo las cifras del Inegi, las personas de 50 a 54 años tienen una tasa de muerte autoinfligida de 5.5", agrega.

Diputada local Tabita Ortiz

Dedicada a contrarrestar el suicidio y ayudar a las personas para disuadirse de ello, la legisladora explica que tras la contingencia por el covid-19 aumentó el riesgo de probabilidad de un incremento de los trastornos emocionales y comportamientos suicidas, empujados por el cambio tan repentino en la rutina, generando un ambiente de estrés e inseguridad.

"Aunado a lo anterior, el confinamiento puede desencadenar una serie de comportamientos agresivos en los hogares, creando una situación de frustración en donde se puede concluir que no se puede manejar, orillando a pensamientos y conductas suicidas, especialmente en la población joven y adultos mayores", añade.

En archivos de la Fiscalía General de Justicia estatal se tienen más de un centenar de documentos como cartas, dibujos y diarios que han dejado los suicidas.

Además, el 67 por ciento de los documentos está dirigido a la pareja o padres, un 35 por ciento reprocha a la familia, el 9.8 a terceros y 5.9 a novia o novia.

La psicóloga Addy Díaz asume que el suicidio es señal de que no se soporta una serie de conflictos emocionales y mentales, además de que no se encuentra una salida.

Las colonias con más suicidios

La legisladora Ortiz, en sus estudios y recopilaciones, puntualiza que el suicidio se da más en 11 colonias de la zona metropolitana incluidos el centro de Monterrey.

De esta manera, el foco de riesgo está en Valle de Santa Lucía, Francisco Villa, Topo Chico, Valle Soleado, Tierra Propia, Pueblo Nuevo, La Fama y Trabajadores.

"Todos tenemos una historia, pero los que nos rodean nunca se imaginan todo lo que sucede dentro de cada persona, y lo que me sucedió a mí me orilló a intentar quitarme la vida", abunda Ruth del Bosque.

Una vida de abusos y sufrimientos

Ruth se describe como una niña introvertida. "En mi adolescencia sufrí un abuso sexual, esa experiencia y mi forma de ser hizo que me cerrara completamente, no pedí ayuda, no mencioné nada porque me sentía sumamente avergonzada, quise bloquearlo de mi vida para pretender que no pasó y ya no me lastimara, así es que puse una gran barrera que me dividía de las personas".

Con el tiempo, Ruth cuenta que el autorechazo crecía sin embargo uno de los errores, dice, fue no pedir ayuda.

Ruth del Bosque

"Mi culpa, mi vergüenza consumieron también mi autoestima y así con esos nudos mentales decidí que ya era tiempo de darle una oportunidad al amor, tal vez eso llenaría todos los vacíos", sin embargo, los años en pareja fueron tormentosos.

Según cuenta, su relación estuvo llena de celos, peleas, rupturas, provocando también principios de anorexia y una ansiedad desmedida la llevó al alcoholismo.

Para ese entonces, Ruth ya había sufrido dos abusos físicos y psicológicos en relaciones amorosas. También había perdido a su padre, hasta que comenzó a cuestionarse si valía la pena vivir para seguir", apunta.

"Después de estos pensamientos aparecieron los primeros intentos de suicidio; intenté cortarme las muñecas y después provocarme una sobredosis con pastillas. Esta es solo parte de mi historia, tal vez es difícil de leer, pero más tarde comprendí que no fui la única que por fuera parecía que nada sucedía, pero por dentro los pensamientos la destruían", cuenta.

Fue en ese momento cuando Ruth salió del "agujero negro" y decidió estudiar una carrera para ayudar a los que sufrieron lo mismo que ella.

"Estudié una Licenciatura en consejería (rama de la psicología) y después de eso también publiqué 4 libros hablando sobre temas comunes en este tipo de situaciones, rechazo, vergüenza, temor, culpa, fe, todo lo que pudiera ser útil para una persona que no sabe cómo vencer este tipo de situaciones, me dedique a dar conferencias y a compartir mi experiencia y ayudar a que otros salgan de este proceso", dice.

Hoy en día está felizmente casada con un hombre que la valora, le respeta y admira lo que hace, afirma que escucha diariamente en las sesiones y terapias que da, historias parecidas a las suyas o aún peores, pero también tiene el privilegio de ver la restauración de las personas que han abrazado nuevas oportunidades y transformadas su vida.

Todos debemos contar nuestra historia para que jamás vuelvan a decir "nadie me dijo, nadie me platicó sobre el abuso", las personas diariamente están gritando por ayuda, aunque su cara muestre una sonrisa y todos podemos impactar una vida, incluso salvarla de un suicidio, termina Del Bosque.

La diputada Tabita Ortiz lamenta que no haya cifras actualizadas en el estado, pero menciona que los Centros de Integración Juvenil confirman el incremento de la depresión y de las conductas suicidas a causa de la pandemia a principio del mes de agosto, situación que previó el Consejo Nacional de Salud.

Al sur de Monterrey, una familia atraviesa momentos difíciles, un integrante del núcleo decidió suicidarse en otro país, se lanzó de un edificio y, además del dolor que viven, deberán pagar unos 35 mil dólares por daños a propiedad gubernamental al estrellarse el cuerpo.

bl