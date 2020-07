Trabajadoras del hogar en Chiapas: explotadas y con el peor sueldo

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Doña Maribel Gómez Pérez trabaja en cinco casas distintas de lunes a viernes. Trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche. Por jornada laboral le pagan entre 200 y 250 pesos, "depende del humor del patrón". No tiene seguridad social y a veces cuando el dueño de la casa la necesita, se queda más horas. Esta es la realidad de las trabajadoras del hogar en la capital de Chiapas.

Y con la actual pandemia su situación se agrava. Tres de sus patrones le dijeron que ya no fuera, para prevenir contagios de covid-19, otro le sigue pagando aunque no va a limpiar su casa y otro más sí exige su presencia una o dos veces a la semana, "porque ahora con la cuarentena la casa se ensucia más".

"El jefe que me ayudaba me dejó de depositar desde hace como 20 días y pues sobrevivo con mi única patrón, quien me paga por mi trabajo, por cada mandado que hago y aparte me da cositas para que lleve a casa", cuenta Maribel.

Esta realidad forma parte del estudio El Mercado Laboral de las Trabajadoras del Hogar Remuneradas en Chiapas, de las investigadoras Gabriela Bensusán y Nelson Florez, de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México (Flacso).

En este análisis se afirma que Chiapas es la entidad que menos paga por el trabajo doméstico y que solo 1 de cada 4 trabajadoras del hogar reciben un salario fijo.

En Chiapas existen 71,654 trabajadoras del hogar, según un censo incluido en el estudio, el cual abarca a todas las trabajadoras del hogar.

El promedio de sueldo para las trabajadoras domésticas en la entidad es de 24.2 pesos la hora, casi la mitad del sueldo estimado en el país para este sector.

"Los promedios de ingresos para las trabajadoras del hogar en Chiapas son mucho menores en relación a los niveles a nivel nacional", señalaron las investigadoras.

Además, el documento expone que en Chiapas existe un exceso de oferta para la las trabajadoras del hogar. Se estima que hay empleadores que cuentan hasta con dos personas de servicio, "lo que puede traducirse en una explotación del trabajo".

A trabajar desde la niñez

Debido a los niveles de pobreza en Chiapas, las mujeres que se dedican al empleo doméstico comienzan a partir de los 12 años de edad, lo que para los expertos es preocupante porque, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), a nivel nacional dicha ley prohíbe la contratación de menores de 15 años.

Aunado a ello, se registra una mayor incidencia en la contratación de mujeres con una escolaridad muy baja, es decir, casi el 50% de las mujeres chiapanecas que trabajan en los quehaceres domésticos apenas concluyó la educación primaria, mientras que el 60% de los empleadores cuenta con estudios de licenciatura.

En el informe, además, se resaltó el hecho de que la mayoría de las empleadas domésticas residen en localidades rurales, por lo que se registra un gran número de desplazamientos hacia las zonas urbanas para poder seguir trabajando, lo que simboliza un mayor gasto para ellas frente al poco salario que reciben por su trabajo.

"Cerca del 70% de las trabajadoras del hogar en Chiapas apenas reciben un salario mínimo, en comparación con los estándares nacionales".

Además, el 100% de las mujeres que laboran en los hogares chipanecos no cuenta con seguridad social, debido a que al menos el 55% de sus empleadores tampoco están afiliados a algún sistema de salud.

Belén Sáenz, representante de ONU Mujeres en México, resaltó que en Chiapas, conforme a los criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), todas las trabajadoras del hogar se encuentran en situación de pobreza, por lo que es importante poner en marcha políticas públicas ante la falta de un sistema de seguridad para ellas.