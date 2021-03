Sitia crimen a mujeres, niños y ancianos en comunidad de Guerrero

CHILPANCINGO.- Debido al sitio criminal que enfrentan desde hace semanas y porque ya se les agotaron los alimentos y productos básicos, mujeres, niños y ancianos de la comunidad de El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán, solicitaron ayuda al gobierno federal.

En un video, mandan un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que suplican que mantenga en el lugar a la Guardia Nacional, debido a que temen ser atacados por "sicarios" que ya les cerraron todos los caminos.

Pedimos ayuda para mantener a nuestras familias seguras, exigimos que la Guardia Nacional se quede de manera permanente aquí, en nuestro ejido. Nuestro pueblo todavía está sitiado y tememos por nuestros niños, mujeres y ancianos

Quien habla es una mujer que graba a más de 20 niños, mujeres y ancianas apiñados afuera del corredor de una casa de techo de lámina galvanizada.

"¡Por favor, estamos solos, escuchen nuestra voz!".

El Pescado es anexo del ejido Guajes de Ayala y vecino de Hacienda de Dolores, una de las tres localidades que fueron atacadas el 25 de febrero pasado por miembros de la Familia Michoacana.

Ese día, los pistoleros del grupo delictivo, entraron a Hacienda de Dolores e intentaron irrumpir en Guajes de Ayala y El Zapote, pero en estos dos pueblos fueron enfrentados por los ejidatarios.

Las mujeres de El Pescado se refugiaron en la clínica de salud desde donde clamaron ayuda mediante un video que subieron a las redes sociales y después del medio día llegaron militares en dos helicópteros para resguardar la localidad.

Desde el 25 de febrero las familias de las comunidades vecinas han salido desplazadas por la violencia de ese día y por amenazas del grupo delictivo de que volverá a entrar a los pueblos.



El dirigente del Ejido, Javier Hernández, informó que unas 700 personas han salido y que los pueblos Hacienda de Dolores, Gachupines y El Zapote fueron abandonados en su totalidad.

En el video, una anciana implora: "estamos muy mortificados aquí por lo que hay, no tenemos salida por ninguna parte, ya nos hayamos muy aguitados, n podemos salir, los caminos están tapados, ¿por dónde le damos?".

La mujer que graba y narra a la vez dice que los niños todavía tienen miedo por lo que pasó el 25 de febrero, "y no es justo que vivan con miedo. Que nuestros ancianos tengan miedo. Todos tenemos derecho a sentirnos seguros y libres".

CAMINOS CERRADOS

Otra mujer joven denuncia que los caminos están tapados, "no hay cómo pasar comida, ya no hay nada y ya hay varios desplazados, no es justo que vivamos con miedo y encerrados en nuestro propio pueblo y en nuestras propias casas. No tenemos lo básico como es jabón, azúcar y nadie nos ha apoyado".

Asegura que en las tiendas ya no hay nada; "ya se acabó todo en las tiendas, no tenemos nada. Todos los niños andan con pura tortilla, porque los sicarios están tapando todos los caminos, y ni por donde se pueda uno salir. Nos tienen aquí, atrapados, así es que pedimos que por favor nos ayuden".

La mujer joven retoma la palabra y vuelve a pedir: "por favor, dejen a la Guardia Nacional para sentirnos un poco más seguras. Necesitamos que nos apoyen, por favor. Escuchen nuestra voz, nadie nos ha venido apoyar. Nuestro pueblo todavía sigue sitiado, así es que por eso exigimos que las Guardia Nacional nos cuide para sentirnos más seguros".

