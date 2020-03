Sin ellas se semiparaliza Tamaulipas

CD. VICTORIA.- Las mujeres no salieron a trabajar, estudiar ni comprar. Se quedaron en casa.

En la torre Bbicentenario, que alberga diversas dependencias gubernamentales y donde laboran 2,600 empleados, y las mujeres son más del 90%, no se presentaron a laborar.

La secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto López, y la titular de la Contraloría, Carmen Zepeda Huerta, no se presentaron a trabajar.

Un secretario dijo al llegar a su oficina: "que triste se ve todo esto sin ellas".

Las pocas mujeres que se presentaron a trabajar a las oficinas gubernamentales fueron regresadas, pudiéndose tomar el día como de descanso.

En los planteles escolares también hubo ausentismo, tanto de mujeres maestras como de alumnas. Se puede decir que la inasistencia fue casi generalizada.

Las estancias infantiles y planteles escolares de educación básica cerraron, previo aviso a los padres de familia para que no llevaran este día a sus hijos a la escuela.

Pero para Lazara Hernández que es mesera en un restaurante no hubo paro desde las 6:30 de la mañana se presentó a trabajar primero barrer y trapear, luego a fregar platos, planchar manteles y por último a servir las mesas y solo recibir los buenos días. Comentó: "Si no vengo a trabajar me descuentan el día. No gano me quedo sin propinas".

Marcelina Tovar, empleada, en una tienda de autoservicio, también se presentó a laborar: "Para nosotras, para las jodidas, no hay nada de eso que el paro nacional. Necesito trabajar para mantener a mis hijos. Eso del paro se hizo para otras mujeres".

Durante la mañana, las calles de la Capital de Tamaulipas se observan semivacías, en las oficinas públicas ausentismo de mujeres, ello ocasionó que en las oficinas fiscales hubiera sobresaturación, pues las cajeras no se presentaron, por lo que hubo largas filas de contribuyentes.

Algunas tiendas eran atendidas únicamente por hombres, en tanto que otras cerraron pues no se presentaron a trabajar.

En contraste en los hospitales de IMSS, ISSSTE, Hospital General y otras instituciones de salud las enfermeras y doctoras sí acudieron a laborar.