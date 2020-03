Alumna encara a maestro acosador de la UNE + Video

Cansadas del acoso del que son víctimas alumnas de la Universidad del Noreste (UNE) en Tamaulipas, denunciaron a tres maestros de la institución por el presunto acoso sexual que han sufrido.

A través de redes sociales circula un video donde una joven estudiante encara y reclama a un profesor en los patios de la UNE.

En la grabación se puede apreciar a un maestro, cuya identidad no ha sido revelada, quien pide a los alumnos que le digan a la cara si en algún momento les ha hecho algo.

Por lo que una alumna no tardó en responder y se dirigió frente a él para gritarle delante de sus compañeras, las agresiones que ha recibido de su parte.

"A mí me has mirado, eso es lo que te tengo que decir. Me has mirado aquí directamente a los pechos", le dijo la estudiante frente al resto de las estudiantes quienes festejaron el valor de la joven para encarar al agresor.

Ante los reclamos de la estudiante, el profesor se queda paralizado.

Ante esta situación, la Universidad del Noreste rechazó cualquier tipo de abuso, violencia u hostigamiento contra cualquier estudiante, docente o alguno de sus colaboradores

La rectora Lilia Velasco del Ángel dijo que los acusados serán investigados, sin embargo, mientras eso sucede seguirán dando clases.

