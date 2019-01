Reportan otro vehículo incendiado en San Pedro; crimen organizado estaría detrás

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 30/01/2019 02:50 p.m.

San Pedro Garza García, N. L.- En las últimas horas se han incendiado seis vehículos en este municipio conurbado, una situación que coincide con los operativos contra el narcomenudeo, según el alcalde Miguel Treviño, en tanto no se descarta la participación de grupos del crimen organizado.

La mañana del miércoles fue reportado otro vehículo incendiado que se suma a los cinco de la noche del martes.

De acuerdo a las cámaras de seguridad se detectaron a personas que arrojaron combustible, que transportaban en bidones y les arrojaron cerillos para iniciar el fuego y luego se alejaron a pie rumbo al municipio de Monterrey.

Las autoridades no tienen reporte de amenazas ni en el lugar, ni por teléfono, y tampoco dejaron algún tipo de mensaje en el lugar.

Los hechos fueron reportados cerca de las 22:00 horas del martes, donde se recibió el informe de vehículos incendiados en Avenida Fuentes del Valle y calle Monte Aventino; y en las Avenidas Ricardo Margáin y la lateral de Lázaro Cárdenas, en San Pedro Garza García.

Las autoridades contabilizaron 5 vehículos dañados por el fuego.

La cifra aumentó cuando la mañana del miércoles se encontró un auto incendiado aparentemente también vandalizado.

El vehículo calcinado se reportó en la calle Corporativo, casi esquina con la avenida Lázaro Cárdenas, en la zona de Losoles.

Tras los incidentes la Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos para ubicar a los delincuentes; un sospechoso fue detenido, sin embargo, no se ha revelado su identidad, aunque la alcaldía reveló que no tiene relación con los hechos.

El primer reporte de autos incendiados se presentó en la avenida Lázaro Cárdenas y Valle de Santa Engracia, en la colonia Valle Oriente, donde se localizaron tres vehículos en llamas.

El segundo hecho ocurrió en Fuentes del Valle y Aventino, en la colonia Fuentes del Valle, donde dos autos fueron consumidos por las llamas.

En el lugar de los hechos no se dejaron mensajes con amenazas.

El alcalde Miguel Treviño informó que se realiza la investigación y lo que en principio aparenta una situación de vandalismo, se recopila información para determinar si no se trata de alguna acción relacionada con grupos del crimen organizado.

El edil cree que pudieron ser dos las personas que incendiaron los vehículos y anunció la intensificación del patrullaje y vigilancia en la municipalidad.

"No es correcto poner ningún calificativo hasta que no tengamos todos los datos, ni lo vamos a poner arriba de lo que es ni abajo ni a minimizarlo, pero no puedo adelantar nada. No atacaron a personas, no fueron granadas, no dispararon a nadie, no fu homicidio, tranquilos, comentó el secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci.

